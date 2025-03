Novos realme 12 series 5G são os smartphones oficiais do campeonato Honor of Kings Brasil

Muita memória, carregamento rápido e conexão 5G para a melhor experiência em jogos mobile. Esses são alguns dos benefícios oferecidos pelos novos realme 12 Series 5G, os smartphones oficiais do novo campeonato Honor of Kings Brasil. A competição acontece entre os dias 11 de maio a 16 de junho, todas as informações estão disponíveis nas redes sociais de Honor of Kings Brasil.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que realme e Honor of Kings se unem para a realização de campeonatos do jogo mobile, que é super popular no Brasil. Em 2023, a realme promoveu um campeonato proprietário de Honor of Kings, o realme League, que contou com jogos, narração e transmissão oficial pelos canais da realme no Brasil. Desta vez, além do patrocínio oficial e das disputas com times profissionais, a marca também elegeu o realme 12 5G, mais novo produto da chamada Number Series, como o smartphone oficial do campeonato.

Isso porque, além de se destacar como o melhor smartphone para jogos no segmento, o realme 12 5G também traz outras especificações que vão fazer sucesso entre os consumidores e fãs brasileiros. O dispositivo tem uma câmera principal de 108MP com 3x de zoom perfeita para fotos retrato, alto-falantes duplos estéreos e certificação IP54 com resistência à água e poeira. Além disso, também estreia o Botão Dinâmico no Android, que os usuários podem programar para executar múltiplas funções, de forma rápida e prática.

SERVIÇO

O que: Campeonato Honor of Kings Brasil 2024, promovido pelos novos realme 12 Series 5G, smartphones oficiais do torneio patrocinado pela realme

Quando: de 11 de maio a 16 de junho

Tramissões oficiais: Canal Oficial de Honor of Kings Brasil no YouTube

Mais informações: Perfil Oficial de Honor of Kings Brasil no Instagram