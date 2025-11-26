Da adolescência ao faturamento milionário: a jornada da Usabit

O que começou como um trabalho ocasional durante as férias escolares, em 2004, tornou-se uma empresa que hoje movimenta milhões, emprega quase uma centena de profissionais e desenvolve soluções tecnológicas de alto impacto para bancos, corretoras, edtechs e projetos internacionais de cidades inteligentes. Essa é a história da Usabit, fundada oficialmente em 2014 pelos amigos de infância Rafael Tavares e Rodrigo Lemos.

Com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e mais de 10 anos de atuação, a Usabit se consolidou como uma desenvolvedora de tecnologia e outsourcing com forte presença em inteligência artificial. A empresa cresceu de forma consistente — registrando expansão de dois dígitos nos últimos três anos — e encerrou 2023 com faturamento de R$ 15 milhões. Com a criação de uma nova área de IA em 2024, a expectativa é fechar 2025 atingindo a marca de R$ 20 milhões.

A atuação da companhia é ampla e inclui desde soluções sob medida para o mercado financeiro até o desenvolvimento de plataformas educacionais. Entre os clientes estão nomes como Necton (adquirida pelo BTG Pactual), Órama Investimentos, XP, Genial Investimentos e BR Partners. No setor de educação, a empresa deu origem à edtech Evob, criada dentro da Usabit e hoje um negócio independente com receita relevante.

Fora do Brasil, a empresa também expande sua presença. Projetos já foram entregues nos Estados Unidos, Portugal e Suíça, incluindo uma plataforma desenvolvida na Califórnia para montagem de carteiras globais de investimento — solução que reduziu de 15 minutos para menos de um minuto o tempo de cálculo, um salto significativo de eficiência para o setor.

A semente, porém, foi plantada dez anos antes da fundação oficial. Ainda adolescentes, Rafael e Rodrigo receberam de uma vizinha o pedido para finalizar um website cujo desenvolvedor havia desistido. A remuneração de R$ 200 mensais em manutenção viabilizou a compra do primeiro notebook — equipamento essencial para apresentar o trabalho. Aquela entrega, feita quando tinham 15 e 16 anos, marcou o início de uma parceria empreendedora que viria a se materializar na Usabit.

O nome da empresa nasceu da primeira especialidade dos sócios: design e usabilidade, inspirado no termo usability. Com o tempo, o foco avançou para desenvolvimento de software e outsourcing de tecnologia, que hoje representam a maior parte da operação — sempre carregando o slogan que sintetiza o espírito da companhia: Desenvolva o Impossível.

Rafael afirma que a história da empresa foi construída com disciplina e sem atalhos. “Viemos de baixo, sem apoio financeiro de família. Por isso, não podemos ser kamikazes: crescemos com solidez e pé no chão”, diz. A postura prudente, combinada com proximidade com clientes e colaboradores, sustentou a empresa mesmo em períodos turbulentos, como crises econômicas e a pandemia.

Para o futuro, a aposta está em duas frentes: inteligência artificial e produtos próprios. Rodrigo adianta que uma empresa de contabilidade online foi adquirida para compor a estratégia de expansão nessa área. Em paralelo, desde 2021, Diogo Sobral lidera a frente de desenvolvimento, conduzindo projetos de inovação para clientes de diferentes segmentos. Em 2024, a empresa inaugurou uma área dedicada exclusivamente à IA, que já trabalha em um sistema avançado voltado a cidades inteligentes.

A Usabit também opera um núcleo interno de novos negócios, responsável por criar aplicativos, soluções corporativas e produtos digitais que podem ser lançados no mercado ou desenvolvidos em parceria com investidores.

A cultura de proximidade é apontada pelos sócios como um dos pilares do crescimento sustentável. Rodrigo destaca o impacto da gestão próxima das equipes. “Não é apenas sobre tratar bem, mas sobre estar presente no dia a dia com uma estrutura dedicada. Nosso time de Relacionamento e Performance acompanha de perto cada pessoa e cada entrega, garantindo apoio contínuo e resultados melhores”, afirma. Diogo reforça a importância da presença ativa dos líderes nos projetos. “O cliente sabe que estaremos no dia a dia, acompanhando a execução, e isso gera confiança”, diz.

Com uma década de história, presença internacional, portfólio diversificado e foco crescente em IA, a Usabit se posiciona como uma empresa brasileira que alia tecnologia, criatividade e execução — e que, desde o primeiro contrato de R$ 200, segue transformando ideias em realidade.