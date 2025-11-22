Estudo revela que empresas têm prejuízo médio de R$ 28 mil com contratações equivocadas

Erros no recrutamento geram perdas financeiras, reduzem produtividade e podem custar até R$ 45 mil em cargos estratégicos, apontam especialistas da Sorella Soluções em RH

Um estudo recente revelou um dado alarmante: o prejuízo médio de uma contratação equivocada pode ultrapassar R$ 28 mil por profissional. A cifra leva em conta custos diretos e indiretos, como desligamentos, novas seleções, perda de produtividade e impactos sobre o clima organizacional. Para as empresas brasileiras, em um cenário de margens apertadas e alta competitividade, o erro na escolha de um colaborador pode representar uma perda significativa no caixa e na performance das equipes.

De acordo com levantamentos internacionais — incluindo dados da Society for Human Resource Management (SHRM) e do Center for American Progress, adaptados à realidade brasileira —, o turnover em cargos estratégicos pode gerar um impacto médio de R$ 45 mil por profissional. Já a produtividade perdida por vaga em aberto é estimada em cerca de R$ 15 mil por mês, enquanto o tempo desperdiçado em processos de substituição chega a 152 horas. A cada hora, segundo projeção da LinkedIn Talent Solutions, uma empresa pode perder até R$ 2.800 quando deixa um cargo essencial descoberto.

Para Giovanna Araújo, CEO da Sorella Soluções em RH, esses números revelam a necessidade de uma abordagem mais estratégica e preventiva na gestão de talentos. “Uma má contratação não é apenas um erro operacional, é um prejuízo financeiro real. Por isso, desenvolvemos uma metodologia que vai além do recrutamento tradicional. Atuamos como consultoras de performance e mitigação de risco, desenhando processos seletivos que analisam competências técnicas, comportamentais e o fit cultural de cada candidato”, explica.

Já Ana Barroso, cofundadora e Co-CEO da empresa, destaca como a engenharia de processos contribui para a eficiência do RH. “Estou me graduando no momento em Engenharia de Produção, e aplico essa visão no nosso modelo de trabalho. Garantimos precisão, controle de custos e escalabilidade. Nosso objetivo é eliminar desperdícios e proteger o caixa dos nossos clientes — com processos ágeis, objetivos e mensuráveis”, afirma.

Com essa união entre a estratégia humana e a disciplina operacional, a Sorella tem ajudado empresas a transformar o setor de Recursos Humanos em um centro de resultados. “Quando o talento certo encontra o líder certo, o negócio prospera. Nossa missão é garantir que essa combinação aconteça de forma assertiva e sustentável”, completa Giovanna.