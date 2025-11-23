7 sinais de que o futuro das casas inteligentes já chegou

Especialista explica como a verdadeira inteligência por trás das automações está transformando o conceito de conforto, eficiência e sustentabilidade nas residências e empresas

Geladeiras que avisam antes de quebrar, luzes que se ajustam ao humor do morador e casas que se preparam “sozinhas” para receber seus donos. O que parecia ficção científica está rapidamente se tornando realidade para um número crescente de brasileiros. Segundo dados da IDC (International Data Corporation), o setor de automação residencial no Brasil cresce a uma taxa de 30% ao ano, superando a média global. No mundo, o mercado de casas inteligentes deve atingir US$ 370,9 bilhões até o final de 2025, de acordo com a consultoria Mordor Intelligence.

Mas o que existe por trás dessa revolução silenciosa? O especialista em automação residencial e corporativa de alto padrão Lucas Souza de Freitas explica que estamos diante de uma nova fase: a das casas que aprendem, antecipam e agem. “A inteligência de verdade na automação está na análise de dados — comportamento dos moradores, clima, geolocalização e até padrões de consumo — para entregar uma experiência personalizada e proativa”, afirma.

A seguir, Lucas lista sete sinais de que o futuro das casas inteligentes já chegou: