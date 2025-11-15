Atomic Apps lança Atomic AgentAI, que entende contextos, personaliza respostas e gera insights sem depender de intervenção humana

A era dos chatbots programados para repetir frases prontas está dando lugar a uma nova geração de inteligências artificiais capazes de pensar, agir e decidir por conta própria. São os agentes de IA: sistemas que já começam a redefinir o que entendemos por automação e atendimento inteligente.

O avanço é tão rápido quanto impressionante. De acordo com a consultoria Markets & Markets, o mercado global de agentes de inteligência artificial deve crescer de US$ 7,84 bilhões em 2025 para US$ 52,62 bilhões até 2030, o que representa uma taxa média anual de 46,3%. Outro levantamento, da Precedence Research, projeta que o setor alcance cerca de US$ 103 bilhões até 2034, impulsionado pela expansão dos sistemas autônomos capazes de tomar decisões e executar tarefas de forma independente em operações empresariais complexas.

Mas o que está por trás dessa curva quase vertical de expansão? Um novo tipo de tecnologia e um novo tipo de visão. No Brasil, uma das empresas que tem se destacado nessa transformação é a Atomic Apps, empresa do Atomic Group, especializada em softwares que unem pessoas, processos e resultados através do que seus fundadores chamam de “o poder atômico da IA”.

Fundada em 2019, a Atomic Apps ficou conhecida por soluções como Powerzap e Powerbot, mas é com o lançamento do Atomic AgentAI que a empresa potencializa seu protagonismo no mercado mundial de automação conversacional. A ferramenta é o que muitos especialistas consideram o próximo passo da evolução dos chatbots, uma virada tecnológica que coloca o Brasil no mapa da inovação em inteligência artificial aplicada a negócios.

Djeison Mickael, diretor executivo da Atomic Apps, explica: “O grande diferencial do Atomic AgentAI é que ele realmente entende o contexto e age com autonomia. Ele não depende de fluxos fixos nem de scripts. É uma tecnologia que aprende com as interações, se adapta a cada cliente e gera valor de verdade para o negócio, tudo isso sem precisar de intervenção humana. E o melhor de tudo: sem precisar de um CRM para funcionar, ele atua perfeitamente de forma autônoma também”.

Para o executivo, o futuro do atendimento não é ter um robô que responde mensagens, e sim um agente que entende, conversa e resolve. “Essa é a virada de chave. O Atomic AgentAI nasce para simplificar o uso da IA nas empresas e mostrar que ela pode trabalhar sozinha, de forma inteligente e humana ao mesmo tempo”, explica.

O diferencial não está apenas na tecnologia, mas na acessibilidade. O Atomic AgentAI dispensa programadores, integrações complicadas e até mesmo o uso de CRMs; basta criar a conta, configurar o tom de voz da marca e começar a operar.

“Com essa tecnologia, uma empresa consegue atender de dez a dez mil pessoas simultaneamente, com a mesma qualidade. Isso muda o jogo: reduz custo, aumenta receita e melhora a experiência do cliente, tudo ao mesmo tempo.”, explica. Ele destaca que: “Nosso objetivo, como Atomic Apps, sempre foi tornar a inteligência artificial acessível e prática. Ser reconhecidos como Meta Tech Provider e operar com infraestrutura própria reforça que estamos no caminho certo: oferecendo performance, estabilidade e segurança para quem quer crescer com IA”.

Esse ponto reforça o posicionamento da marca em sua infraestrutura proprietária. A Atomic Apps tornou-se recentemente Meta Tech Provider no Brasil, status conquistado após o lançamento de sua própria API Oficial do WhatsApp.

Atualmente, a empresa está presente em mais de 50 países, com 2 mil clientes ativos, e vem conquistando espaço tanto em pequenas empresas quanto em grandes corporações que buscam eficiência e inovação.

“A verdade é que o atendimento inteligente deixou de ser uma promessa. Ele já é realidade. E está sendo construída por nós, empresas brasileiras, em português, com tecnologia que realmente gera resultado”, conclui Djeison.

Conheça o Atomic AgentAI: https://lp.atomicapps.com.br/ funcionario-digital-atomic-ai