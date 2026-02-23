Fim do Windows 10: empresas precisam agir para evitar riscos e preparar seus negócios para a era da IA

O suporte ao Windows 10 pela Microsoft já foi oficialmente encerrado, empresas que ainda operam com o sistema precisam agir com urgência para evitar brechas de segurança, quedas de produtividade e impactos diretos em suas operações. Com milhões de dispositivos ainda desatualizados no país, a continuidade do uso do sistema representa um risco crescente para o ambiente corporativo.

A Simpress, referência nacional em outsourcing de equipamentos e soluções de TI, alerta que o cenário atual exige um plano imediato de atualização e reforça a importância de modernizar o parque tecnológico com dispositivos preparados para a nova era de inteligência artificial, impulsionada pela Microsoft e Intel.

“O fim do suporte ao Windows 10 aumenta a necessidade de atenção por parte das empresas. Continuar operando com máquinas desatualizadas amplia o risco de vulnerabilidades e pode comprometer dados sensíveis e processos internos. Ao mesmo tempo, a migração para equipamentos compatíveis com tecnologias mais recentes, como os Copilot+ PCs com Intel vPro®, torna-se um passo importante para manter a segurança, a eficiência operacional e acompanhar a evolução da IA”, afirma Georgia Rivellino, diretora de Marketing, Produtos e Soluções da Simpress.

A nova era da Inteligência Artificial

A evolução tecnológica trazida pela combinação entre Microsoft e Intel no Windows 11 redefine o uso corporativo do PC. Os Copilot+ PCs com Intel vPro® inauguram uma nova geração de máquinas projetadas para segurança baseada em hardware, desempenho aprimorado, longa duração de bateria e recursos de IA integrados diretamente ao sistema operacional.

Isso significa eficiência ampliada, redução de complexidade operacional e ambientes prontos para fluxos de trabalho inteligentes, independentes do porte ou da maturidade tecnológica da empresa.

O que as empresas devem fazer agora

A modernização deve considerar quatro pilares fundamentais:

1. Segurança: Sem novas correções para o Windows 10, as ameaças tendem a escalar rapidamente. PCs com Intel vPro® e sistemas Windows 11 oferecem camadas robustas de proteção em hardware, incluindo recursos exclusivos de segurança em silício que reduzem riscos de ataques.

2. Prontidão para negócios: Com o encerramento do suporte ao Windows 10, compatibilidade e facilidade de implantação tornam-se essenciais. A combinação entre Microsoft e Intel permite atualizações automatizadas, controle granular de gestão e integração fluida com sistemas já existentes, algo crucial para PMEs com estruturas de TI reduzidas.

3. Produtividade: Com a chegada dos Copilot+ PCs no Windows 11, a IA passa a fazer parte do dia a dia corporativo. Isso significa mais agilidade, automação de tarefas, melhor organização e desempenho contínuo, mesmo em rotinas intensas, graças à longa duração de bateria.

4. Desempenho: Processadores de última geração garantem maior velocidade, estabilidade e eficiência energética, possibilitando que equipes produzam mais com menos recursos.

Outsourcing como solução estratégica

Para empresas que precisam realizar uma atualização rápida, eficiente e sem altos investimentos iniciais, o outsourcing de TI surge como uma alternativa que combina custo, segurança e agilidade. A Simpress atua fortemente para oferecer equipamentos atualizados, suporte contínuo e gestão completa do parque tecnológico.

Com mais de 300 mil PCs e notebooks sob gestão, a companhia já observa uma aceleração na procura por soluções compatíveis com o Windows 11 e tecnologias baseadas em IA, especialmente para empresas que buscam proteger seus dados e aumentar sua competitividade.

“Com o fim do suporte ao Windows 10, não se trata mais de uma escolha, e sim de um movimento necessário para garantir continuidade operacional. Essa atualização é uma chance de repensar a estrutura tecnológica da empresa e prepará-la para um cenário cada vez mais orientado à inteligência artificial”, reforça Georgia.