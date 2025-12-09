Assassin’s Creed Shadows chega ao Nintendo Switch 2 com port técnico ambicioso e mantém a experiência completa do Japão feudal

A Ubisoft lançou Assassin’s Creed Shadows para o novo Nintendo Switch 2, entregando ao console híbrido uma das adaptações técnicas mais ambiciosas já realizadas pela desenvolvedora. Embora o game tenha sido originalmente criado para plataformas de última geração, toda a estrutura gráfica, o pipeline de renderização e os sistemas de simulação foram retrabalhados para garantir desempenho consistente no hardware portátil da Nintendo — preservando a experiência completa do mundo aberto ambientado no Japão feudal.

Para viabilizar a portabilidade, a equipe precisou reestruturar o pipeline gráfico, ajustando sistemas complexos de renderização, física e simulação — incluindo nuvens volumétricas, movimentação de tecidos, iluminação dinâmica e densidade populacional — garantindo um equilíbrio entre qualidade visual e desempenho. Mesmo com as reengenharias aplicadas ao processador ARM do Switch 2, o jogo roda com alvo de 30 FPS tanto no modo portátil quanto no docked, mantendo a fluidez necessária para combate, parkour e exploração furtiva.

Além da otimização gráfica, o lançamento no Switch 2 trará todos os updates já publicados para as demais plataformas, com exceção da expansão paga “Claws of Awaji”, que será disponibilizada posteriormente. Os jogadores também poderão utilizar progressão cruzada via Ubisoft Connect, permitindo alternar entre PC, consoles e o Switch 2 sem perder o progresso — um diferencial importante para quem divide a experiência entre mobilidade e jogo de alta performance.

A chegada de Assassin’s Creed Shadows ao Nintendo Switch 2 fortalece a presença da franquia em múltiplos ecossistemas e amplia o acesso ao título para públicos que preferem jogar em movimento. Mesmo em hardware reduzido, a Ubisoft garante que o game mantém sua proposta: um mundo aberto rico em detalhes, forte atmosfera histórica e a narrativa de dupla perspectiva protagonizada por Yasuke e Naoe.

O lançamento para Switch 2 se soma às demais novidades da Ubisoft, que vem destacando expansões e conteúdo adicional focados em dar profundidade à experiência no Japão do século XVI — incluindo novos sistemas de clima, ciclos de vida social e interações mais imersivas com o ambiente e NPCs. Com o port, a empresa reafirma o compromisso de levar suas principais propriedades intelectuais para o maior número possível de plataformas, com adaptações otimizadas e pensadas caso a caso.

Com isso, Assassin’s Creed Shadows torna-se um dos jogos tecnicamente mais avançados já lançados para o Nintendo Switch 2, inaugurando uma nova fase para fãs da franquia que desejam explorar o Japão feudal na telinha — sem abrir mão de escala, narrativa e imersão.