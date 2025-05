Teste do motorola Edge 20 lite

Há cerca de dois meses a Motorola lançou a linha Edge 20 aqui no Brasil. O Guia do PC teve a oportunidade de testar o modelo mais simples dessa linha – o motorola Edge 20 lite.

As características principais de cada modelo são apresentadas nas figuras abaixo:

No design, os três smartphones possuem um acabamento premium, materiais e cores sofisticados, sendo o motorola edge 20 um dos smartphones mais finos do mercado com apenas 6,99 mm de espessura.

Os novos motorola edge trazem as novas experiências da plataforma Ready For1, agora com conexão sem fio e compatibilidade com PC. Os três modelos chegam ao mercado com Android 11™, incluindo duas atualizações garantidas, além de upgrades de segurança bimestrais por dois anos.

As câmeras da família motorola edge trazem o que há de mais avançado em tecnologia. Os três modelos são equipados com sensores de 108 MP, e contam com novas ferramentas, como a supercâmera lenta disponível no motorola edge 20 pro e no motorola edge 20, que grava 960 frames de alta definição por segundo. O modo Captura Dupla permite gravar vídeos ou tirar fotos com as duas câmeras simultaneamente (frontal e traseira), entre outras funcionalidades de última geração.

O motorola edge 20 pro tem preço sugerido de R$ 4.999, e está disponível nas cores azul e branco. O motorola edge 20 chega com o preço sugerido de R$ 3.999, disponível nas cores preto e branco. Já o motorola edge 20 lite tem preço de R$ 2.999, disponível nas cores grafite e verde.

motorola edge 20 pro

O motorola edge 20 pro traz uma câmera principal de 108 MP, com um dos maiores sensores de câmera de todos os tempos no formato óptico de 1/1,5”. Com tecnologia Ultra Pixel você tem uma sensibilidade à luz 9 vezes maior, resultando em fotos nítidas e cheias de vida mesmo em ambientes com baixa luminosidade. A terceira câmera do motorola edge 20 pro possui o primeiro sensor telefoto no estilo periscópio, que proporciona clareza superior a uma distância cinco vezes maior. Além disso, o modelo conta com o Super Zoom de 50 vezes, sensor híbrido ultra-wide e macro. O motorola edge 20 pro é ainda o primeiro smartphone da Motorola a fazer gravação de vídeo com resolução de 8K.

A marca também oferece taxa de atualização de tela de 144 Hz, a mais alta disponível hoje no mercado, que aprimora a experiência de jogos. O motorola edge 20 pro vem com display Max Vision de 6,7 polegadas e tecnologia OLED. A tela oferece cores de 10 bits, com espaço de cores DCI-P3, de acordo com padrões HDR10+. Ou seja, é possível ver mais de um bilhão de cores vívidas e brilhantes na tela.

O motorola edge 20 pro vem com o processador Qualcomm® Snapdragon™ 870, compatível com a tecnologia 5G3 e Wi-Fi 64. O armazenamento interno é de 256 GB5 e 12 GB de memória RAM de última geração. A autonomia de bateria6 é de mais de 30 horas, com a possibilidade de uma carga rápida de nove horas de energia em apenas 10 minutos7.

motorola edge 20

O motorola edge 20 é um dos produtos compatível com a tecnologia 5G3 com design mais finos do Brasil8, com apenas 6,99 mm de espessura. Esse dispositivo possui o um sensor principal de 108 MP com tecnologia Ultra Pixel, sensor híbrido ultra-wide e macro, além de uma lente telefoto Super Zoom de 30 vezes que proporciona imagens incríveis visualizadas em uma tela de 6,7 polegadas com tecnologia OLED, com taxa de atualização de 144 Hz. O motorola edge 20 vem com um processador Qualcomm® Snapdragon™ 778G e suporta também a tecnologia Wi-Fi 6e4.

O motorola edge 20 suporta mais de um dia inteiro sem recarregar com sua bateria de 4.000 mAh6, e, se for preciso uma carga rápida, o TurboPower™ 30 oferece oito horas de uso em apenas 10 minutos7. Conta com 128 GB5 de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM de última geração.

motorola edge 20 lite

Com o motorola edge 20 lite, o usuário pode tirar fotos supernítidas utilizando o sensor principal de 108 MP9 com tecnologia Ultra Pixel ou explorar as possibilidades do sensor híbrido ultra-wide e macro. A experiência de entretenimento fica completa com a tela OLED de 6,7 polegadas e a taxa de atualização de 90 Hz.

O motorola edge 20 lite oferece um chipset MediaTek eficiente em termos de gerenciamento de energia e 6 GB de memória RAM de última geração. A bateria de 5.000 mAh proporciona até dois dias de uso com apenas uma carga6. E o TurboPower™ 30 oferece 12 horas de uso após apenas 10 minutos na tomada7. O modelo também é compatível com a tecnologia 5G3.

Ready For

A plataforma de software Ready For1 agora conta com conexão sem fio e compatibilidade com PC. Ficou ainda mais fácil do que nunca curtir a experiência dos jogos do celular ou visualizar uma vídeo-chamada em uma tela grande, além de utilizar outros aplicativos na tela do computador. A nova funcionalidade Ready For PC1 permite acessar os aplicativos do celular e os arquivos no computador na mesma tela. O Ready For1 Sem Fio é compatível com o motorola edge 20 pro e motorola edge 20, e o Ready For1 com cabo HDMI / USB-C, funciona no motorola edge 20 pro.

Estes dispositivos são protegidos por ThinkShield for mobile, que oferece proteção de segurança adicional. Recursos essenciais também podem ser atualizados via Play Store, que nos permite proporcionar atualizações chave com maior frequência.

(Motorola edge 20 pro) Ready For conexão com fio necessita de um cabo USB-C® habilitado para vídeo (3.1 ou superior), ou um adaptador USB-C® para HDMI; a TV ou o monitor deve ter entrada de vídeo USB-C® ou entrada HDMI, caso seja utilizado o adaptador. (Motorola edge 20 pro e Motorola edge 20) Ready For conexão sem fio é compatível com TV que suporta espelhamento de tela através do Miracast com smartphone Android. (Motorola edge 20 pro, Motorola edge 20 e Motorola edge 20 lite) Ready For PC está disponível para alguns dispositivos e para o Windows 10. Acesse a página de perguntas frequentes para ver a lista completa de dispositivos e softwares compatíveis. É necessário baixar o app no computador. Para que o computador e o dispositivo móvel se conectem sem fio, eles precisam compartilhar o mesmo ponto de acesso Wi-Fi. Caso contrário, será necessário usar um cabo USB-C para conectá-los. Áudio Zoom é ativado apenas com zoom de ao menos 2X. Aparelho compatível com a tecnologia 5G (frequências descritas na página do produto). Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país, do provedor de rede e do plano de dados contratado pelo usuário. O Wi-Fi 6 exige um roteador de Wi-Fi 6 compatível vendido separadamente e um plano que pode variar conforme a localização. O armazenamento disponível ao usuário é menor devido ao software pré-carregado, ao sistema operacional e a outras funções, que consomem parte dessa capacidade, e está sujeito a mudança sem aviso prévio por causa das atualizações do software. Informações referentes ao armazenamento disponível podem ser encontradas na página do produto em motorola.com.br. Todas as informações referentes à duração da bateria são estimativas e baseiam-se em um perfil médio de uso misto (que inclui utilização e tempo de espera) em redes com cobertura excelente. A performance real da bateria pode variar e depende de muitos fatores, tais como intensidade de sinal, configuração da rede, configurações do dispositivo, temperatura, condições da bateria e padrões de uso. A bateria deve estar substancialmente esgotada; a taxa de carregamento diminui à medida que o carregamento avança. Todas as informações referentes à duração da bateria são estimativas e baseiam-se em um perfil médio de uso misto (que inclui utilização e tempo de espera) em redes com cobertura excelente. A performance real da bateria pode variar e depende de muitos fatores, tais como intensidade do sinal, configuração da rede, configurações do dispositivo, temperatura, condições da bateria e padrões de uso. A espessura do motorola edge 20 é de 6,99 mm configurando o design ultrafino, inferior aos produtos convencionais da mesma categoria, que possuem no máximo 7,8 mm, lançados e homologados na ANATEL até agosto de 2021. O sensor de 108 MP combina 9 pixels em 1 único pixel maior para uma foto com resolução de 12 MP.

Testando o motorola Edge 20 lite

As principais características do motorola Edge 20 lite podem ser resumidas na imagem a seguir:

A motorola disponibiliza uma página em que o usuário pode explorar as características do aparelho através de realidade aumentada. Clique em:

https://mqfx.zappar.io/947832108062066461/3.0.0/index.html

para ver como funciona.

Unboxing

Testes de desempenho

Utilizei alguns programas conhecidos para fazer os testes de desmeponho do motorola edge 20 lite. Os resultados são apresentados em seguida:

ANTUTU

Um dos mais conhecidos testes de desempenho. O Edge 20 lite teve desempenho apenas regular.

3DMARK

O conhecido teste para PCs, em sua versão mobile, confirmou o resultado regular do ANTUTU.

Notem que o 3DMARK não reconheceu o modelo do celular no teste Work 3.0 performance. Sim! ë novo!

Esse teste do 3DMARK também testa a bateria. É um dos melhores testes sintéticos de bateria do mercado. O Edge 20 lite se saiu muito bem

PASSMARK

Mais um teste que foi criado para PCs em sua verão mobile. Interessante ver a velocidade de transferência do armazenamento, tanto externo quanto interno. Muito boa!

Ready For

Como já falei no início, a plataforma de software Ready For1 agora conta com conexão sem fio e compatibilidade com PC. Ficou ainda mais fácil do que nunca curtir a experiência dos jogos do celular ou visualizar uma vídeo-chamada em uma tela grande, além de utilizar outros aplicativos na tela do computador. A nova funcionalidade Ready For PC1 permite acessar os aplicativos do celular e os arquivos no computador na mesma tela. O Ready For1 Sem Fio é compatível com o motorola edge 20 pro e motorola edge 20, e o Ready For1 com cabo HDMI / USB-C, funciona no motorola edge 20 pro.

Eu utilizei a conexão via cabo e funcionou muito bem. Para executar o Ready For no celular é só acessar as notificações do aparelho e clicar no ícone. Veja a sequência de telas:

Agora é necessário instalar um aplicativo no PC antes da conexão do celular para utilizar o Ready For via cabo (que eu utilizei). Baixe em http://www.motorola.com/ready-for

A instalação tem a seguinte sequência:

No final abre uma tela com um código QR (QRcode) que será lido pelo APP do celular (veja última tela do APP aí em cima!).

Depois da leitura, você já pode utilizar o seu celular no PC como se fosse um computador! Veja:

Teste da câmera fotográfica

Já vimos que com o motorola edge 20 lite, o usuário pode tirar fotos super nítidas utilizando o sensor principal de 108 MP com tecnologia Ultra Pixel ou explorar as possibilidades do sensor híbrido ultra-wide e macro. A experiência de entretenimento fica completa com a tela OLED de 6,7 polegadas e a taxa de atualização de 90 Hz.

O acesso à câmera e as principais opções são mostradas a seguir:

Fotos

Não sou fotógrafo e acho que o julgamento das fotos deve ser feito pelo usuários, assim vou postar algumas das imagens que capturei com o Edge 20 lite. Usei o modo automático em todas as capturas. Clique na imagem para vê-la em seu tamanho original.

Macro

Fotos saindo de Wideangle até zoom máximo(digita)

Ambiente interno com flash e sem flash

sem flash

com flash





Modo noturno (com e sem) – muito bom trabalho da Motorola!

Selfie (várias situações)

Panorâmica

Videos

Diversas

CONCLUSÃO

O Motorola Edge 20 lite é um excelente smartphone de Entrada/Intermediário. Sua câmera de 108 MP faz toda a diferença, bem como seu display OLED com taxa de atualização de 90 Hz. O preço será um fator primordial para a compra . Se conseguirem por menos de R$ 2300, acho uma opção bastante válida, até porque ele é compatível com o 5G. Pena que não consegui testar essa funcionalidade.

Agradeço à Motorola a paciência pela demora na devolução do aparelho, mas o teste foi prejudicado por alguns contratempos. Agradeço também a oportunidade de testar o aparelho. Já terminei de levantar os dados para outro teste de Celular na Motorola que será apresentado aqui no Guia do PC.