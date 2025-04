Startup brasileira lança plataforma par validar certificados de vacinação em eventos

A união de duas empresas brasileiras, a Five Capital e I-Group Care, deu origem a uma plataforma de validação de certificados de vacina contra a Covid que trará mais segurança ao mercado de eventos. Batizada de CVVP – Covid Vacine Validation Platform – a tecnologia possibilita que os eventos optantes pelo passaporte sanitário tenham a confiança de que os frequentadores estejam aptos a entrar no estabelecimento.

O Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021, que contou com público de mais de 150 mil pessoas nos 3 dias em que ele aconteceu, foi um dos primeiros a usar a tecnologia. “Fazemos a validação de todos os passaportes sanitários, que só pode ser feita com o cruzamento de dados com os órgãos oficiais e, dessa forma, permite acelerar a entrada, evitar aglomerações e possíveis fraudes”, explica Marcio Spinelli, Co-Founder da Five Capital.

A plataforma funciona de forma simples, basta o interessado fazer o upload do certificado de vacinação emitido pelo Conecte SUS ou Poupatempo para que os documentos sejam validados. A empresa é homologada para autenticar os documentos e evitar fraudes. Com o cadastro prévio feito pela plataforma, o organizador tem 100% de garantia na checagem das informações.

De acordo com Spinelli, a empresa busca cada vez mais se adiantar e trazer soluções eficientes para seu público. “Pensando em atender aos protocolos e exigências sanitárias para realização de um evento seguro, nos unimos ao I-Group Care, empresa renomada por ser especialista no mercado de testes de covid-19 e uma das pioneiras na logística criada para garantir conforto na entrada dos eventos com instalação de pontos de coleta dos testes com resultados prontos em até 15 minutos. É a praticidade unida à segurança”, finaliza.

A Five Capital foi fundada em 2017 e traz a união de jovens investidores privados sedentos por tecnologia e inovação. A plataforma pode ser utilizada por qualquer pessoa que queira manter o controle e a segurança em qualquer tipo de evento, seja ele pessoal, como casamentos, festas de todos os tipos ou ainda eventos culturais, como cinema, teatro e qualquer outro em que seja necessária essa organização.