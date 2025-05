Black Friday: 10 motivos para escolher um notebook GeForce RTX ao invés de um console

Se você é um dos gamers que está nesta Black Friday de olho em uma promoção de plataforma para jogar os títulos mais recentes, você pode estar se perguntando se vale mais a pena escolher um console de última geração ou um notebook gamer.

Apesar da popularidade dos consoles, é inegável que a experiência gamer definitiva está em um notebook com uma GPU GeForce RTX. Veja abaixo o porquê, e fique de olho nos notebooks que estão em oferta nesta Black Friday aqui.

É só ligar na TV

Nada supera o conforto de simplesmente cair no sofá e ligar o videogame para se divertir. E muitos associam essa experiência apenas com o console, sendo que com um simples cabo HDMI é possível ligar um notebook poderoso na sua TV. Dependendo do quão poderosa é a GeForce RTX de seu notebook, a resolução transmitida na telona pode ser até 4K.

Além de ser possível jogar na TV, assim como qualquer outra plataforma de jogos, um controle – com fio USB ou sem – de sua preferência poderá ser usado para melhorar a experiência em games que pedem uso desse acessório, como títulos de corrida, luta, aventura, entre outros.

RTX ON: Ray Tracing e desempenho superior da plataforma PC

O Ray Tracing, tecnologia de iluminação extremamente realista, é mais avançado e mais bem aproveitado nas plataformas GeForce RTX. Isso porque as placas GeForce RTX série 30 contam com RT Cores, núcleos de processamento dedicados para esse fim e que garantem os melhores gráficos e desempenho não só para os jogos, mas também para diversos softwares que unidos, somam mais de 150 produtos compatíveis com a tecnologia.

Ao contrário dos consoles, os notebooks com GeForce RTX possuem uma gama bem mais ampla de configurações. Além dos já conhecidos modo qualidade – que deixa os gráficos muito mais bonitos – e o modo performance – que garante maior fluidez nos jogos -, existem também diversas outras modificações que só são possíveis no PC, como o nível do Ray Tracing, nível de detalhes do título, entre outros.

Muito mais de 60 FPS

Jogos nos consoles raramente ultrapassam os 60 frames por segundo (FPS), sendo que, dependendo da configuração, notebooks com uma GeForce RTX podem chegar a até 300 FPS em alguns dos jogos mais populares. Além de tornar a experiência muito mais fluida, a alta taxa de quadros melhora muito a performance do jogador, principalmente em títulos competitivos de eSports. E, antes que você se pergunte, mesmo que sua TV não suporte tantos quadros por segundo, garantir mais FPS pode significar também uma melhor resposta no gameplay.

Melhor desempenho com NVIDIA DLSS

Atualmente em sua versão 2.3, o NVIDIA DLSS é uma tecnologia de inteligência artificial que melhora o desempenho e a qualidade da imagem ao ser ativada. Exclusivo das placas GeForce RTX, o NVIDIA DLSS parece uma magia que traz performance de graça.

Com a renderização avançada de imagem por IA, esse recurso permite que a qualidade gráfica se mantenha comparável à resolução nativa – ou até melhor -, e ainda permite jogar com o máximo nível de detalhes (incluindo efeitos baseados em Ray Tracing) em resoluções mais altas e com altas taxas de FPS.

O NVIDIA Reflex é tudo que os jogadores procuram para ganhar uma vantagem competitiva nos games online ou para sanar de vez o problema com o atraso nas respostas dos comandos. A tecnologia ajuda a reduzir seu tempo de reação, permitindo identificar os inimigos mais rapidamente e melhorando sua pontaria. Aliada ao alto desempenho das placas GeForce RTX, a tecnologia NVIDIA Reflex entrega o tempo de resposta mais baixo dos eSports.

Arquitetura Ampere

As GPUs para laptop possuem multiprocessadores de streaming com arquitetura Ampere, que oferecem o dobro da taxa de processamento em FP32, proporcionando uma performance por watt muito maior. Isso inclui novos núcleos RT dedicados que oferecem o dobro do desempenho da geração anterior e novos Tensor Cores de 3ª geração, que trazem um aumento de duas vezes na taxa de processamento dos seus predecessores. Todo esse poder é usado pelo NVIDIA DLSS, que acelera muito o desempenho.

Os notebooks também incluem diversas ferramentas para os gamers e criadores de conteúdo, incluindo o NVIDIA Broadcast, que utiliza IA para transformar qualquer sala em um estúdio de transmissão e o GeForce Experience, para capturar e compartilhar vídeos, screenshots e transmissões ao vivo com os amigos.

Tecnologias Max-Q de 3ª Geração

Com o intuito de melhorar a performance de notebooks de alto desempenho, as GeForce RTX série 30 apresentam tecnologias Max-Q de 3ª geração que utilizam IA e novas otimizações de sistema, tais como:

WhisperMode 2.0

A tecnologia WhisperMode 2.0, presente nos notebooks GeForce RTX para jogos, foi reprojetada na série 30 e customizada para cada produto. Os algoritmos movidos pela IA do WhisperMode 2.0 trabalham no gerenciamento da CPU, GPU e da temperatura e velocidade do ventilador, que resulta em melhor desempenho e menos calor.

Dynamic Boost 2.0

Os notebooks gamer geralmente definem uma potência fixa para CPU e GPU. No entanto, os jogos são dinâmicos e as demandas do sistema mudam de quadro a quadro. Com o Dynamic Boost 2.0, as redes de IA equilibram o poder entre CPU, GPU e agora, memória da GPU, dependendo de onde ela é mais necessária – otimizando constantemente para oferecer o desempenho máximo.

Jogue games exclusivos no PC

Há alguns anos, era quase impossível pensar em jogar jogos exclusivos de consoles sendo lançados no PC, no entanto, as coisas mudaram, e hoje esses grandes títulos, antes exclusivos, estão disponíveis no PC e com tecnologias da NVIDIA, como o NVIDIA DLSS, por exemplo. E como diferentes plataformas estão transportando seus jogos exclusivos para PC, pode se dizer que os computadores oferecem o que há de melhor.

É a plataforma mais barata

Num cenário onde os jogos estão subindo cada vez mais, o PC torna-se a plataforma mais acessível para os jogadores que querem gastar pouco. As diversas promoções de jogos garantem preços que não pesam no bolso do consumidor.

Liberdade para escolher seus acessórios favoritos

Usar apenas o teclado e mouse para jogar no PC é coisa do passado. Nos dias de hoje, vários periféricos são compatíveis com a plataforma, como diversos controles de conexão wireless ou Bluetooth.

Para quem busca ainda mais imersão, o PC conta com diferentes volantes de simulação para jogos de corrida, manches para títulos de simulação de voo e diversos headsets que também são compatíveis com consoles.

Agora que você tem 10 ótimos motivos para adquirir um notebook GeForce RTX, confira todas as ofertas da Black Friday disponíveis