Rio tem 2 mil vagas em curso gratuito para jovens de baixa renda

desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda em todo Estado. Até o momento, mais de 4.200 já foram aprovados e estão tendo a oportunidade de se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, se conectando com vagas de emprego. Para a próxima turma, que começa em janeiro de 2022, as inscrições já estão abertas no site / com 2 mil vagas disponíveis. O Instituto PROA chegou ao Rio de Janeiro com o objetivo de trazer seis mil oportunidades dedesenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda em todo Estado. Até o momento, mais de 4.200 já foram aprovados ea oportunidade de se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, se conectando com vagas de emprego. Para a próxima turma, que começa em janeiro de 2022, as inscrições já estão abertas no site https://plataforma.proa.org.br com 2 mil vagas disponíveis.



Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos; estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública; e morar no Estado do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e a previsão de início das aulas é dia 17 de janeiro de 2022.



“Nossa chegada ao Rio tem tido um retorno superpositivo, onde já estamos conectando centenas de jovens com oportunidades de primeiro emprego. Entendemos as reais demandas das empresas parceiras, assim como as competências necessárias para que os jovens estarem preparados para essas oportunidades”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.



Segundo dados divulgados pelo IBGE, o desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 31,4% no 3º trimestre de 2020. É o maior índice já registrado. A falta de experiência e oportunidades de estudos, aliado ao cenário da pandemia faz com que eles sofram mais com o desemprego. Por isso, todo esforço e dedicação para ajudar é válido. Para se conectarem, os

jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, têm acesso gratuito à plataforma on-line que oferece 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo.



“Estamos confiantes na parceria Instituto PROA, P&G, o CODIN e a SEDEERI para promover a inclusão produtiva do jovem fluminense no mercado de trabalho. Nos primeiros meses já mostrou que esse tipo de formação é algo necessário aos jovens do Estado do Rio”, afirma o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho. “Acreditamos que quanto maior a capacitação, maior a produtividade e a competitividade do Estado no mercado de trabalho. Por isso achamos tão importante essa iniciativa para os jovens“, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah. A Plataforma PROA oferece Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.



Além da trilha básica do curso, o PROA terá cinco trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde aprenderão Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via – Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de

Vendas (BrF).



A iniciativa conta com a parceria da Procter & Gamble, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN RJ).