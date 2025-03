Furukawa Electric LatAm lança Solução Multifibra Pré-conectorizada

A Furukawa Electric LatAm, multinacional líder no fornecimento de soluções de infraestrutura de redes, lança sua Solução Multifibra Pré-conectorizada Multisserviços. Direcionada para Operadoras de Redes Neutras e Provedores que pensam em expansão de serviços e assinantes com economia, a nova solução é uma rede de alta densidade de fibras, que pode concentrar em uma única infraestrutura diversos tipos de serviços ou operadoras.

Essa versatilidade nas redes é possível com a utilização da plataforma de conectividade ClickPin que permite conexões do tipo plug and play, de até 12 fibras por conector. Possui design robusto para aplicações que demandam elevada resistência mecânica e excelente performance óptica. O conector reforçado MPO ClickPin é excelente para as mais diversas aplicações e permite agilidade na instalação com robustez.

“Nosso objetivo é proporcionar a melhor opção para as empresas que possuem projetos com crescimento escalonado sob demanda e ofertas de diferentes serviços simultâneos. Desta forma, será possível otimizar a monetização da rede”, explica Rafael Yuji Ishi, Gerente de Produto Furukawa Electric Latam.

Entre os benefícios da Solução Multifibra, é possível destacar os múltiplos acessos via fibras ópticas aos assinantes residenciais, a disponibilidade para sites 5G com conexões ponto a ponto e aos clientes corporativos com links dedicados a partir do mesmo ponto de acesso. Ademais, possibilita o alívio de rede que permite expansão para até 8 pontos de acesso adicionais, dessa forma, evitando a construção de redes paralelas.

Os cabos que compõem esta solução possuem design compactos que utilizam acessórios de instalação menores e, com isto, é possível reduzir gastos e otimizar o uso da infraestrutura e o transporte. A solução oferece muita praticidade e conveniência, pois os cabos são fornecidos pré-conectorizados de fábrica, garantindo alta performance óptica, evitando erros operacionais devido a facilidade de conexão e dispensando a utilização de ferramentas especiais. Por fim, nesta solução, pode-se observar ganhos de até 70 % no tempo de instalação quando comparado a uma instalação convencional por fusão.

“Essas demandas têm sido crescentes no mercado atual, assim como o oferecimento da base para Smarts Cities e o aumento de multioperadoras, que atuam com locação de partes da capacidade de infraestrutura (Redes Neutras). Atentos a essas necessidades, apresentamos uma solução que possibilita uma rápida e ágil expansão, devido a facilidade de aplicação”, completa.

De acordo com o engenheiro, outro ponto positivo da Solução Multifibra é a promoção na melhoria dos indicadores financeiros. “A rede projetada cresce conforme a sua demanda, evitando o desembolso de 100 % da infraestrutura em um único momento, o que impacta no CAPEX (CAPital EXpenditure). Por ser pré-conectorizada, há menos necessidade de mão de obra especializada, o que possibilita rápida expansão, resultando no melhor OPEX (Operational Expenditure). Por fim, o ROI (Return on Investment) é mais rápido, uma vez que há a disponibilidade de utilizar parte da rede para um serviço, e parte para outro. Ou seja, o investimento no crescimento é feito somente no momento necessário”, finaliza.