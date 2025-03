Franquia SuperGeeks completa uma década chegando à marca de 50 mil alunos formados

Há uma década, Marco Giroto e Vanessa Ban ousaram sonhar alto. Juntos, criaram a SuperGeeks, pioneira no Brasil como escola de programação e robótica, com a missão de preparar as futuras gerações para um mundo tecnológico em constante evolução. Atualmente, a rede possui 70 unidades em todo o território nacional, colaborando com diversas instituições de ensino e implementando sua metodologia revolucionária também em escolas públicas, alcançando e influenciando milhares de estudantes.

O caminho de Marco e Vanessa em direção ao empreendedorismo teve início bem antes da abertura da primeira sala de aula. Antes da SuperGeeks, eles tinham estabelecido a AudioLivro Editora, a pioneira editora de livros em áudio do Brasil, que já existia desde 2005. Antes disso, Marco estava envolvido com tecnologia em grandes empresas, enquanto Vanessa se dedicava ao ensino infantil como professora. Em 2012, decidiram se mudar para o Vale do Silício com o intuito de lançar uma nova startup no ramo de livros eletrônicos e, durante sua estadia no país, surgiu a ideia de criar uma escola de tecnologia voltada para crianças e adolescentes.

Dessa forma, eles retornaram ao Brasil com o objetivo de estabelecer a SuperGeeks, visando tornar o ensino de tecnologia mais acessível e preparar alunos para as habilidades do futuro. Com a volta ao Brasil veio a primeira aula da SuperGeeks, realizada por Marco numa modesta sala no bairro da Vila Mariana, São Paulo. Em poucos meses, a procura cresceu de forma impressionante, o que levou a escola a mudar de endereço ampliando sua oferta de cursos.

O sucesso transcendeu os limites de São Paulo, conquistando o Brasil com sua metodologia de ensino única e inovadora. De desenvolvimento de jogos a inteligência artificial, os alunos da SuperGeeks mergulham em um universo de aprendizado divertido e estimulante, preparando-se para os desafios que os aguardam no futuro.

No ano de 2023, a SuperGeeks avançou ao adquirir a concorrente CodeBuddy, do grupo Edify, marcando um passo importante em sua trajetória. Essa aquisição estratégica não só expandiu ainda mais a presença da marca, como a tornou a maior rede do setor no Brasil.

Para celebrar uma década de existência, a SuperGeeks anunciou mais um marco significativo em sua jornada: o lançamento do revolucionário curso SuperMATH. Essa nova iniciativa tem a ambição de transformar a maneira como crianças, jovens, adultos e até idosos encaram o cálculo mental.

SuperMATH é mais do que apenas um curso; é uma oportunidade para os alunos desenvolverem suas habilidades de cálculo de forma excepcional, utilizando apenas o poder da mente. Fundamentado em uma metodologia japonesa única, que combina o tradicional Soroban (ábaco japonês) com a técnica moderna de Anzan (cálculo mental), o curso capacita os alunos a dominarem cálculos complexos com facilidade.

Em um momento em que o Brasil enfrenta desafios no cenário educacional, com classificações preocupantes no Ranking do PISA, o novo curso da rede surge como uma resposta poderosa. Ao proporcionar às escolas e aos alunos ferramentas eficazes para aprimorar o desempenho em cálculos matemáticos, esta capacitação promete ser um agente catalisador para uma transformação positiva no panorama educacional do país.

“Desde o início, nossa intenção foi inovar no modo de ensinar e temos alcançado esse objetivo. Em 10 anos, capacitamos mais de 50 mil estudantes. Em um mundo em constante transformação, é certo que estamos na liderança, orientando a todos em direção a um futuro promissor e cheio de oportunidades no campo da tecnologia”, finalizou o casal.