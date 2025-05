Ainda dá tempo de participar da Black Friday ARENA22

Nunca antes as plataformas de Fantasy Game viram uma Black Friday dessas. Segundo os organizadores da promoção, a ideia foi incentivar ainda mais a disputa nos torneios e premiar os participantes, aumentando a emoção no período. Está sendo a maior Black Friday desse mercado no Brasil!

Foi a primeira vez que uma Black Friday da história dos Fantasy Games oferece premiações que vão além dos valores em dinheiro, uma inovação e tanto para um mercado que cresce cada vez mais aqui no país. Quem quiser participar e não tiver feito sua inscrição, ainda pode, já que a promoção vai até o dia 05 de dezembro.

Como funciona?

A cada R$1 em participação e a cada R$1 conquistado nos torneios participantes, o jogador ganha 1 ponto. Todo valor recebido pode ser utilizado em outros torneios para acumular mais pontos e subir no ranking. A dica Arena 22 é jogar o máximo que puder e concorrer aos prêmios para os melhores ranqueados.

É muito fácil jogar no Arena 22! O jogador realiza o cadastro no site, adiciona Arena Cash em sua conta, de forma rápida e segura, escolhe o torneio de que deseja participar – no caso da Black Friday, é preciso ficar atento aos torneios participantes da promoção. Aí, é hora de fazer os palpites e garantir os prêmios para, como a própria plataforma lembra: correr para o abraço.

Segundo o Arena 22, o ideal é sempre acompanhar todas as partidas, que têm seus resultados mostrados em tempo real. Mas, quem preferir, pode receber os resultados e até dicas pelo próprio celular. A Black Friday Arena 22 vai até dia 05, então, ainda dá tempo de participar!

Veja como em: https://materiais.arena22.com.br/black-friday/