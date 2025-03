Ericsson apresenta rede privativa 5G no Interconnected 2024 com demonstrações aplicadas a diversos segmentos da indústria

A Ericsson (NASDAQ: ERIC) participa, hoje e amanhã, da terceira edição do Interconnected 2024, em São Paulo (SP), e apresenta sua rede privativa 5G (Private 5G) para obter conectividade segura e 5G de alta velocidade. Em parceria com a NTT DATA, líder global em negócios digitais e serviços de TI, a empresa fornece o 5G como habilitador com objetivo de mostrar ao público como é possível impulsionar a transformação digital do 5G na nova era do mercado corporativo.

O objetivo da Ericsson com a iniciativa é promover a sua área de Enterprise e mostrar as diversas possibilidades em serviços de conectividade das redes privadas para trazerem eficiência e inovação a diversos segmentos do mercado, como indústria 4.0, mineração, portos, aeroportos, óleo e gás, e educação. O kit Ericsson Private 5G (EP5G) demonstrado no evento é o principal habilitador 5G dos casos de usos para a indústria.

“Estamos entusiasmados com a nossa participação no evento, pois esta é uma oportunidade única de apresentar ao público as inúmeras possibilidades que podemos oferecer às indústrias no segmento empresarial. Proporcionaremos aos participantes uma experiência prática do potencial do EP5G como habilitador de soluções ‘business critical’,” ressalta Rogério Loripe, vice-presidente de Enterprise & Contas Regionais da Ericsson para o Cone Sul da América Latina.

Entre as principais atrações do estande, a Ericsson traz robôs móveis assistidos remotamente por 5G, Inteligência Artificial e Realidade Estendida (XR, na sigla em inglês, que define o uso de tecnologias imersivas como Realidade Aumentada ou Realidade Virtual) que mostram como é possível tornar o ambiente industrial mais colaborativo, mais eficiente e mais seguro. Outra demonstração é Óculos XR e fones de ouvidos, com aplicativo de realidade mista executado em rede 5G permitindo a total imersão em treinamentos, o que leva a um processo de aprendizagem substancialmente mais rápida.

Além disso, pela primeira vez no Brasil, haverá uma demonstração exclusiva da Kat Walk c2, uma plataforma totalmente imersiva que proporciona uma experiência de realidade virtual mista, que pode ser usada para diversos fins, entre eles, treinamentos e jogos. O estande também vai apresentar uma série de soluções e oportunidades desenvolvidas pela empresa a partir do poder do 5G e mais uma prática de realidade aumentada que pode ser implementada pelos mais variados nichos de mercado.