SumUp abre 35 vagas para impulsionar expansão no Brasil

A SumUp, empresa de tecnologia para soluções financeiras, está com 35 vagas abertas em sua operação brasileira. Deste total, 21 oportunidades são destinadas a profissionais de tecnologia, das áreas de engenharia, produto e design.

“Para impulsionar a nossa expansão no Brasil, a SumUp se transformou em uma empresa multiproduto, com soluções como pagamentos digitais, conta digital, empréstimos, marketplace e leitores de cartão com design e tecnologia próprios como a Solo, lançada recentemente no Brasil. Por conta disso, estamos em busca de novos talentos, principalmente da área de tecnologia, para contribuir com esse novo momento da companhia”, afirma Cassia Melbardis, gerente de Programas de Aquisição de Talentos da SumUp.

A SumUp oferece diversos benefícios únicos para seus colaboradores, os SumUppers, como são conhecidos. Eles têm direito a uma verba anual de até R$ 10 mil para investirem em capacitação e desenvolvimento profissional, contam com licença maternidade de seis meses e paternidade de três meses. Para aqueles com mais de três anos de empresa, há o Break 4 Me, uma licença remunerada de 30 dias corridos, além das férias já previstas em lei.

Vale ressaltar que algumas oportunidades estão abertas para pessoas de todo o País, que trabalharão em modelo remoto.

Especificamente para os SumUppers que atuam com tecnologia, em áreas como engenharia, produto e design, a SumUp oferece rituais que estimulam a criatividade e o desenvolvimento de soluções disruptivas, como o Hack Day, que ocorre quinzenalmente, às sextas-feiras, e é um dia livre para o colaborador fazer o que quiser.

Os profissionais de tecnologia também têm a oportunidade de interagir com colaboradores de todo o mundo. “Somos uma emprega global, com pessoas do exterior desenvolvendo produtos para a operação brasileira, e colaboradores locais trabalhando em soluções para outros mercados. Esse intercâmbio é muito valioso e contribui para o desenvolvimento dos SumUppers”, diz Cassia.

As pessoas interessadas podem se candidatar na página de Carreiras da SumUp.