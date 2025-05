C6 Bank lança programa de relacionamento com software houses

O C6 Bank lançou o Coalizão C6, um programa de relacionamento voltado para as software houses. Por meio da adesão a esse programa, plataformas que oferecem sistemas de gestão empresarial para pequenas e médias empresas poderão integrar suas soluções a produtos e serviços financeiros do C6 Bank, como Pix e boleto.

“A partir do momento em que estivermos conectados a softwares de automação comercial, vamos conseguir integrar nosso portfólio de produtos PJ à mesma ferramenta de gestão que as empresas utilizam para gerir seus negócios”, diz Ricardo Botelho, head de Pessoa Jurídica do C6 Bank.

As software houses, ERPs e integradores que aderirem ao programa Coalizão terão acesso a produtos e serviços do C6 Bank e a outros benefícios, como uma plataforma de digitalização de negócios e de marketing digital, soluções de open finance, além de suporte técnico especializado, treinamentos para comunidades de desenvolvedores e campanhas de incentivo.

“Com o Coalizão C6, queremos nos tornar o banco das software houses, levando nossa tecnologia e expertise financeira para que elas gerem valor para os seus clientes”, afirma Botelho.

Neste primeiro momento, o programa Coalizão possibilita que as empresas de automação integrem seus sistemas ao serviços de Pix e pagamento de boleto do C6 Bank. Em uma segunda etapa, o banco vai liberar a integração com outros serviços, como gerenciador de acessos e extrato.

Vantagens da conta C6 Empresas

No C6 Bank, clientes PJ podem abrir uma conta diretamente pelo aplicativo e economizar cerca de R$ 5.000 por ano na comparação com as tarifas de serviços e produtos cobradas por instituições tradicionais. Em outros bancos, a taxa de manutenção chega a R$ 75 por mês.

Além disso, o Pix, o cartão C6 Business e a conta PJ do C6 Bank são totalmente gratuitos. O cliente PJ também pode emitir 100 boletos gratuitos por mês, além de investir em CDBs do C6 Bank.