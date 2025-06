Proteção de dados e 5 etapas que você deve considerar em 2022

Privacidade e alfabetização midiática

A Internet marca um ponto de viragem no estilo de vida. Há uma mudança na comunicação e na disponibilidade de informações. O advento da internet tornou a vida cotidiana mais fácil. Ao utilizar o e-mail, o comércio e a banca, fazemos tudo de uma forma muito mais rápida, fácil e eficiente, mas por outro lado, a questão da privacidade sofre. A alfabetização midiática é muito importante e é importante que os usuários sejam educados para melhor se protegerem e se familiarizarem com o básico. A privacidade pode ser comprometida de várias maneiras. Divulgando dados pessoais, contas bancárias, publicando fotos. As opções de privacidade são autoproteção e criptografia de dados.

A vida sem a Internet hoje é inimaginável. Compramos e assistimos online filmes e ouvir música, comunicar com amigos, jogar videojogos – o seu As possibilidades são praticamente ilimitadas. Mas com todos esses aspectos positivos, eles também estão surgindo negativo. Uma das ameaças mais importantes e sérias à privacidade. Proteger a privacidade é uma das questões-chave no uso da Internet. Ou seja, os existentes tecnologias tornaram possível coletar dados pessoais de forma muito fácil e quase gratuita e monitorar as atividades online dos usuários, o que é um terreno fértil para o abuso. É importante tornar o uso dos motores de busca e redes sociais o mais seguro possível não se esqueça que tudo o que é publicado através deles pode se tornar público em algum momento, e assim disponível para todos.

O surgimento de novas mídias é condicionado pela evolução das tecnologias. Assim, além da mídia existente, criou a necessidade de relatórios mais rápidos, multimídia e interatividade. Essa é a necessidade satisfeito com o advento da internet. A Internet “conecta” pessoas em todo o mundo e permite que o atual fluxo e acesso a informações e dados, comunicação e interação, por isso não é à toa o que é tornou-se o principal meio eletrônico. No entanto, sua aparição foi seguida por muitos ameaças à privacidade do usuário. Exatamente por isso surgiu a necessidade proteção de privacidade. Para se protegerem melhor, os usuários precisam de mídia e alfabetizados em informação, e uma série de tecnologias estão disponíveis na forma de criptografia pessoal dados. Além disso, existe legislação sobre comunicações electrónicas, segurança da informação e proteção de dados pessoais.

As senhas são uma forma básica e de qualidade de proteger dados e exercer direitos de acesso, mas com o passar dos anos elas estão perdendo lentamente seu poder. Em parte, a culpa é dos usuários que não definem a senha com muita leviandade, então eles definem senhas extremamente fracas e fáceis de decifrar. O problema é que os usuários precisam se lembrar de todas essas senhas fortes, então eles as anotam em lugares diferentes ou na maioria das vezes usam as mesmas senhas em vários lugares – o que é extremamente perigoso.

Antivirus for Mac – uma solução segura para seus dispositivos

Muitos proprietários de Mac não prestam atenção a possíveis infecções de seu dispositivo com vírus, embora a probabilidade disso seja muito alta. Apenas uma pequena fração dos usuários de Mac realmente se preocupa se um antivírus em um Mac é necessário para segurança. Os Macs estão se tornando mais populares e a possibilidade de infecção está aumentando. O antivírus para Mac é considerado um dos mais poderosos, pois é capaz de detectar e eliminar facilmente todos os ataques comuns. Forneça proteção confiável contra vírus e spyware em tempo real. Bloqueie até vírus desconhecidos usando a tecnologia de detecção proativa. Parar automaticamente as ferramentas de administração remota (os chamados “rootkits”); Atualize o banco de dados de vírus a cada hora por meio de uma conexão com a Internet. Eles têm um impacto mínimo e praticamente não carregam o sistema operacional. A função mais importante do antivírus é a capacidade de proteger os proprietários contra roubo de identidade. Consiste no seguinte: Controle de sites visitados. Redução significativa do risco de inserir dados confidenciais do proprietário do computador nas mãos de fraude (senhas, detalhes, informações de cartão bancário, etc.). Fique seguro e protegido usando o software antivírus para Mac, não se coloque em desvantagem.

Uso indevido de dados pessoais na Internet

Assistimos a uma expansão qualitativa e quantitativa das redes sociais. No entanto, essa expansão também tem um “lado sombrio” – há um aumento perceptível nas atividades criminosas direcionadas aos usuários.

A privacidade é o câncer das redes sociais na Internet. Embora não seja possível dizer que todos os serviços na Internet colocam a privacidade em primeiro plano, nas redes sociais a privacidade é mais drasticamente, mais concreta e mais frequentemente violada.

Os usuários publicam informações pessoais, dados e materiais que pertencem ao domínio privado e os compartilham com outros usuários. Dessa forma, eles fornecem, inconscientemente e diretamente, uma oportunidade para que seus dados pessoais sejam usados ​​indevidamente.

A privacidade do usuário é violada pela própria publicação de qualquer informação no site social, pois ela pertence automaticamente à empresa e permanece armazenada em seus servidores mesmo quando o usuário fecha a conta.

Ao aceitar estranhos como amigos nas redes sociais, o utilizador corre o risco de que os seus dados pessoais, que partilha apenas com amigos, sejam utilizados para diversos fins. Dados privados, como endereços de e-mail, podem chegar a listas de spam, de modo que o usuário recebe e-mails por vontade própria, geralmente de natureza comercial ou de propaganda. Visitar links suspeitos coloca o usuário em risco de ser infectado por software “prejudicial”, expondo dados ao público e tornando-se alvo de conteúdo multimídia falso.

Os cibercriminosos usam técnicas de engenharia social e phishing para obter as informações pessoais da vítima. Dessa forma, as vítimas podem sofrer perdas financeiras significativas ou, em casos mais graves, até mesmo a perda da “identidade eletrônica”, que é utilizada para fins criminosos. O dano causado pelo furto de dados, portanto, não deve ser expresso apenas em prejuízo financeiro, mas também em perda de integridade psicológica de personalidade, reputação e credibilidade.

Use nossas dicas e não se coloque em uma situação indesejável. Segurança e proteção vêm em primeiro lugar. Guarde seus dados e informações. Aproxime-se de todos os lugares com uma dose de cautela.