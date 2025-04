diadoconsumidor: ABAI Brasil lança e-book que destaca a importância da Ética nos negócios

No mundo dos negócios moderno, a ética empresarial e o respeito pelos direitos do consumidor são fundamentais para o sucesso a longo prazo das empresas. Atenta a este cenário, a ABAI, multinacional espanhola líder em tecnologia e interações humanizadas com IA e Avatares, segue firme o propósito de promover a melhor experiência do cliente e lança no Dia do Consumidor um e-book que destaca a importância da Ética nos negócios, bem como explora os direitos do cliente no universo da tecnologia. O download do material, que conta com prefácio da advogada e influenciadora digital Maria Inês Dolci, é gratuito e pode ser feito acessando o site https://www.abaiinsights.com/, o portal de conhecimento da ABAI Brasil.

De acordo com Roberto Ribeiro, Diretor Executivo Comercial, Marketing e Soluções Digitais da companhia, o e-book explora a importância de práticas comerciais éticas, os benefícios do respeito aos direitos do consumidor e quais as estratégias para implementar esses princípios em uma empresa. “Observar os direitos do consumidor é fundamental para promover um ambiente comercial saudável, no qual a confiança dos clientes é preservada, a inovação é incentivada e as empresas são devidamente responsabilizadas por suas práticas comerciais”, declara.

O e-book Dia do Consumidor da Abai Brasil aborda os fundamentos dos direitos do consumidor, as vantagens competitivas da conformidade ética, a importância da ética nos negócios, dicas para implementar práticas éticas sem deixar de lado os direitos do consumidor e estudos de caso de sucesso.