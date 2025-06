Preferência nacional: Pesquisa elenca Samsung, JBL e Brastemp líderes em recomendações

A opinião de pessoas próximas pode ser fator decisivo no momento em que o consumidor deseja adquirir um produto ou serviço. Segundo recente estudo global da Mckinsey, avaliações online influenciam entre 20% a 50% de todas as decisões de compra. Já, se a sugestão vier de uma pessoa conhecida, a probabilidade de compra aumenta em 50 vezes. Os dados mostram que quando as expectativas do consumidor são superadas, ele tende a recomendar o produto, evidenciando a relevância do “boca a boca” como uma ferramenta importantíssima de marketing e reputação de marca.

Diante desse cenário, o GDM, plataforma de avaliação de produtos, perguntou a brasileiros de diferentes regiões do país quais marcas, em 11 categorias de produtos dos segmentos de eletrônicos e eletrodomésticos, eles mais recomendariam a amigos ou colegas. Entre os destaques, Samsung, JBL e Brastemp mostraram-se amplamente reconhecidas pelos consumidores entrevistados.

Para Eduardo Scherer, fundador do GDM, o ato de recomendar é uma troca de confiança em meio a um cenário saturado de anúncios, especialmente no ambiente online. “O consumidor é bombardeado com informações, o que pode deixá-lo confuso ou até desconfiado no momento de escolher uma marca, portanto, as recomendações de pessoas próximas podem ter um peso significativo nesse processo. O “boca a boca” sempre terá sua relevância”, diz.

Samsung lidera em quase todas as categorias

Soberana entre as marcas mais recomendadas na pesquisa, a sul-coreana Samsung conquistou o primeiro lugar em três segmentos de eletrônicos, além de figurar as primeiras posições em sete categorias de eletrodomésticos. A empresa detém mais da metade das indicações de compra para Smart TVs, com 53,5%, superando sua conterrânea LG, que alcançou quase um quarto das sugestões dos consumidores. Apesar disso, a LG se destaca na categoria de ar-condicionado, ultrapassando a Samsung com uma diferença de 6%.

Além de sua liderança no mercado de Smart TVs, a Samsung, com seus modelos Galaxy, conquistou 47% das recomendações entre os brasileiros dentro da categoria de smartphones. Sua principal concorrente, a Apple, posiciona-se em segundo lugar com a linha iPhone, atingindo 29% das recomendações dos entrevistados. No segmento de notebooks, a marca sul-coreana quase divide o pódio com a estadunidense Dell, mas lidera com 31,5% das indicações de compra, superando sua concorrente por uma margem de 0,75%.

Mondial se consagra como a “Airfryer brasileira”

No mercado de eletrodomésticos as recomendações se diversificam, apontando para uma preferência entre gigantes nacionais. Quando o assunto é Airfryer – a fritadeira que é sucesso absoluto entre os brasileiros – a empresa baiana Mondial lidera a lista, com 33% da preferência. Em seguida, fechando o TOP 3, aparecem as marcas Britânia (14%) e Philips (12,5%).

Sem dúvida, Brastemp

Em relação à categoria de máquinas de lavar, a marca brasileira que virou bordão na década de 90 continua a preferida no mercado: com 32% das respostas, a Brastemp conquistou o primeiro lugar. Além disso, a marca foi a mais recomendada no segmento de fogões, contabilizando 24% das menções e deixando a Electrolux na vice-liderança, com 23,5% dos votos.

A competição entre a Brastemp e a Electrolux continua, mas a segunda se destaca nas recomendações para micro-ondas (26,5%) e aspiradores de pó (25,5%), relegando a Brastemp ao segundo e nono lugar, respectivamente.

JBL reina entre as caixas de som

Quando o assunto é caixa de som, para 56% dos entrevistados, a marca JBL é considerada a melhor opção em termos de qualidade sonora, detendo mais da metade das recomendações entre os brasileiros. Em seguida, conquistando a prata e o bronze, aparecem as marcas Sony (8%) e Samsung (7%), respectivamente.

Metodologia da pesquisa

Público: foram entrevistados 400 brasileiros conectados à internet de todos os estados do país, incluindo mulheres e homens, com idade a partir dos 16 anos e de todas as classes sociais.

Coleta: A pesquisa foi feita por meio de aplicação de questionário estruturado em formato online.

Data do estudo: Entre os dias 02 e 03 de Maio.