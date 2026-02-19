BTB Soluções apresenta diagnóstico completo das principais dores das indústrias farmacêuticas na área de Telecom e TI

As indústrias farmacêuticas enfrentam desafios complexos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) que impactam diretamente a operação, a gestão de custos e a eficiência dos processos produtivos e logísticos. Com mais de 40 farmas do Brasil em sua carteira, sendo que 12 delas estão entre as 20 maiores do mundo, a BTB Soluções realizou um levantamento detalhado das principais dificuldades do setor, com foco em pontos que demandam soluções estratégicas e inovação tecnológica para suportar a alta exigência regulatória e operacional.

“As indústrias farmacêuticas lidam com custos elevados e pouca visibilidade sobre despesas em telecom, além da dificuldade em administrar múltiplos contratos com diferentes operadoras. Soma-se a isso a instabilidade da conectividade nas unidades fabris e centros de distribuição, e a ausência de padronização tecnológica que dificulta a gestão centralizada”, destaca Bruno Gomes, CEO da BTB Soluções.

Os principais problemas identificados envolvem custos imprevisíveis, erros de tarifação, cobranças indevidas, falta de auditoria e dificuldade na análise minuciosa dos gastos por unidade e centro de custos. A falta de padronização faz com que plantas fabris e unidades operem de forma isolada, aumentando a complexidade da manutenção e do suporte técnico.

Outro ponto crítico apontado é a infraestrutura de TI, frequentemente desatualizada ou mal gerida, com equipamentos sem inventário atualizado e falta de controle do ciclo de vida dos ativos tecnológicos. “A ausência de planejamento estratégico para renovação tecnológica compromete investimentos futuros e a competitividade do setor”, acrescenta Bruno.

A instabilidade da conectividade, que provoca quedas frequentes de rede em plantas e centros logísticos, prejudica sistemas essenciais como ERP, plataformas de monitoramento e comunicação integrada entre áreas. A segurança da informação também é uma preocupação crescente, diante dos riscos elevados de ataques cibernéticos, vazamento de dados sensíveis e a complexidade em garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“A indisponibilidade de dados consolidados e em tempo real, a falta de integração entre sistemas críticos e a carência de suporte técnico especializado geram gargalos operacionais e comprometem a tomada de decisão baseada em informações atualizadas”, comenta o CEO.

Outro tema central é a sustentabilidade na gestão de ativos de TI, incluindo o descarte ambientalmente correto dos equipamentos eletrônicos, essencial para a imagem institucional das indústrias farmacêuticas. Também se destaca a dificuldade em avançar na transformação digital, devido à falta de estratégia clara e à resistência cultural à inovação tecnológica.

Por fim, Bruno ressalta que “a logística de entrega, rastreamento e reposição de equipamentos para equipes de campo e remotas representa um desafio operacional que impacta diretamente a produtividade e eficiência das operações”.

A BTB Soluções reafirma seu compromisso em apoiar a indústria farmacêutica na superação dessas barreiras, oferecendo soluções integradas que promovem eficiência, redução de custos e uma transformação digital segura e sustentável.