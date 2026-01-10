Gartner prevê que apenas 5% das montadoras continuarão investindo fortemente em Inteligência Artificial até 2029

Até 2029, apenas 5% das montadoras manterão um forte crescimento nos investimentos em Inteligência Artificial (IA), uma queda em relação aos mais 95% atuais, prevê o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. “O setor automotivo está passando por um período de euforia em relação à IA, em que muitas empresas querem alcançar um valor disruptivo antes mesmo de construir bases sólidas de Inteligência Artificial”, diz Pedro Pacheco, Vice-Presidente Analista do Gartner. “Essa euforia acabará se transformando em decepção, pois essas organizações não serão capazes de atingir as metas ambiciosas que estabeleceram para a IA.”

O Gartner prevê que apenas algumas empresas automotivas manterão iniciativas de IA ambiciosas após os próximos cinco anos. As organizações com bases sólidas de software, liderança com conhecimento tecnológico e um foco consistente de longo prazo em Inteligência Artificial se destacarão das demais, criando uma divisão competitiva em IA.

“Software e dados são os pilares da Inteligência Artificial”, diz Pacheco. “As empresas com maturidade avançada nessas áreas têm uma vantagem natural. Além disso, as empresas automotivas lideradas por executivos com forte conhecimento em tecnologia são mais propensas a tornar a IA seu principal foco, em vez de se aterem às prioridades tradicionais de uma companhia do setor.”

Montagem totalmente automatizada de veículos prevista para 2030

A indústria automotiva também está caminhando para uma eficiência operacional radical. À medida que as montadoras integram rapidamente a robótica avançada em suas linhas de montagem, o Gartner prevê que, até 2030, pelo menos uma montadora alcançará a montagem totalmente automatizada de veículos, marcando uma mudança histórica no setor automotivo.

“A corrida para a automação total está se acelerando, com quase metade das principais montadoras do mundo (12 de 25) já testando robótica avançada em suas fábricas”, diz Marco Sandrone, Vice-Presidente Analista do Gartner. “A montagem automatizada de veículos ajuda as montadoras a reduzirem custos de mão de obra, melhorarem a qualidade e encurtarem os tempos de ciclo de produção. Para os consumidores, isso significa veículos melhores a preços potencialmente mais baixos.”

Embora isso possa reduzir a necessidade direta de mão de obra humana na montagem de veículos, novas funções na supervisão de IA, manutenção de robótica e desenvolvimento de software podem compensar as perdas se os programas de requalificação forem priorizados.

Os clientes do Gartner podem ler mais no relatório “Predicts 2026: Automotive”.