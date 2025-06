HID apresenta soluções biométricas para segurança bancária na Febraban Tech 2025

A HID, fornecedora de soluções de identidade, participa da Febraban Tech 2025 com um portfólio de tecnologias biométricas voltadas para segurança, autenticação e experiência do cliente no setor bancário. O evento acontece de 10 a 12 de junho no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e a empresa estará nos estandes D137 + D138.

As novidades incluem leitores biométricos avançados, sistemas de reconhecimento facial com inteligência artificial e soluções de acesso sem contato, já em implementação por grandes instituições financeiras brasileiras. O foco da HID está em combinar segurança robusta com interações bancárias mais fluídas e intuitivas, especialmente em um país com alto volume de atendimento presencial. “Nossas soluções ajudam os bancos a equilibrar inovação digital com operações presenciais, proporcionando mais conveniência para os clientes e maior proteção para os ambientes bancários”, destaca a empresa.

Segurança ponta a ponta para todo o ecossistema bancário

A HID apresenta uma abordagem integrada que abrange desde o acesso físico a agências e salas seguras, até a autenticação em caixas eletrônicos e transações online. Entre os destaques está o HID Amico™, novo leitor com reconhecimento facial que redefine o controle de acesso em ambientes críticos como escritórios administrativos e áreas restritas, com integração a dispositivos móveis e gestão simplificada por TI.

Também estarão em evidência as soluções HID Mobile Access®, que permitem acesso seguro via smartphones e wearables, eliminando a dependência de cartões físicos. Isso facilita o controle de acesso a agências, escritórios e sistemas remotos, com mais segurança e eficiência operacional para equipes internas.

Experiência bancária aprimorada com biometria

No Brasil, onde os caixas eletrônicos ainda representam um canal essencial, a HID já é fornecedora dominante de leitores de impressão digital. A próxima evolução, segundo a empresa, é o reconhecimento facial avançado, que aumenta a agilidade e reduz atritos nas interações com o cliente.

O sistema facial da HID é treinado com base em um conjunto de dados ético e diverso, assegurando precisão e inclusão, e está entre os melhores do mundo segundo o NIST (National Institute of Standards and Technology). A tecnologia atende à norma ISO 30107-3, sendo capaz de detectar tentativas de fraude por falsificação facial (PAD), garantindo autenticação segura e contínua em todo o ciclo bancário — de saques rápidos a serviços mais complexos.

Com essa combinação de inovação, conformidade e proteção, a HID reforça seu compromisso com um futuro bancário mais seguro, moderno e centrado no cliente.