Dynatrace leva observabilidade com IA ao Febraban Tech 2025

A Dynatrace, plataforma de observabilidade baseada em inteligência artificial (IA), participa da Febraban Tech 2025, que acontece entre os dias 10 e 12 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. No estande D154, a empresa apresenta suas mais recentes soluções para o setor financeiro, com foco em automação inteligente, análise de logs, segurança e desempenho em ambientes híbridos e multicloud.

Com um setor bancário altamente digitalizado e complexo, o Brasil é referência global em inovação financeira — e, segundo a Dynatrace, a observabilidade baseada em IA é essencial para sustentar essa evolução com confiabilidade, escalabilidade e resposta rápida a incidentes. “As instituições financeiras lidam com ambientes operacionais desafiadores e grandes volumes de dados. A observabilidade com IA permite identificar falhas antes que impactem os usuários, garantindo eficiência, segurança e uma experiência superior ao cliente”, afirma Roberto Carvalho, vice-presidente da Dynatrace para a América Latina.

Logs inteligentes e acesso simplificado a dados críticos

Um dos destaques da Dynatrace no evento será a análise de logs baseada em IA, que permite consultas em linguagem natural, geração de dashboards e relatórios com maior agilidade. Utilizando o motor Davis® AI, a tecnologia interpreta os registros operacionais com contexto de TI, enriquecido por metadados como os de Kubernetes, facilitando o diagnóstico e a tomada de decisão.

Além disso, os logs podem ser automaticamente transformados em métricas ou eventos de negócios, prontos para integração com ferramentas analíticas e painéis em tempo real.

IA preditiva, causal e generativa no gerenciamento digital

A solução Davis AI, que será apresentada em demonstrações no estande, reúne três abordagens de inteligência artificial:

IA causal, que identifica causas-raiz, prioriza correções e calcula impactos nos negócios;

IA preditiva, que antecipa riscos e anomalias com base em padrões e históricos;

IA generativa, que automatiza criação de consultas, painéis e recomendações, simplificando o uso de dados complexos.

Segundo a Dynatrace, a combinação dessas inteligências permite que as equipes atuem de forma proativa e orientada por dados, mesmo em ambientes altamente regulados e exigentes como o financeiro.

Grail: data lakehouse para ambientes nativos da nuvem

Outro destaque da participação será o Grail, data lakehouse criado especificamente para observabilidade em ambientes nativos da nuvem. A solução unifica logs, métricas, rastreamentos e eventos em um só ambiente, mantendo o contexto completo dos dados e permitindo automação, insights em tempo real e decisões mais rápidas e informadas.

“No atual cenário de digitalização acelerada, adoção de IA agêntica e aumento da complexidade tecnológica, a observabilidade em tempo real se torna um imperativo de negócio. Nosso objetivo no Febraban Tech é mostrar como a Dynatrace ajuda o setor financeiro a enfrentar esses desafios com inteligência e confiança”, conclui Carvalho.