Diebold Nixdorf lança terminal de self-checkout modular produzido no Brasil

A Diebold Nixdorf, fornecedora de soluções para o varejo e o setor financeiro, lança oficialmente durante a Febraban Tech 2025 o DN Series Express Check&Go, novo terminal de self-checkout modular projetado para melhorar a eficiência operacional e a experiência de compra no varejo brasileiro.

Produzido na fábrica da empresa em Manaus (AM), o equipamento traz uma proposta versátil: pode funcionar como terminal de autoatendimento, dispositivo de informação ou checkout assistido, com foco em métodos de pagamento exclusivamente digitais. O lançamento será exibido ao público no estande B53, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

“O comportamento do consumidor está em constante mudança, e o varejo precisa acompanhar esse ritmo. O DN Series Express Check&Go foi desenvolvido com base nas necessidades reais do mercado brasileiro e nas demandas futuras do setor”, afirma Jean Carlo Bob, diretor comercial da Diebold Nixdorf Brasil.

Personalização, integração e tecnologia de ponta

Com design modular e escalável, o novo terminal permite instalação em mesa, parede ou pedestal, o que facilita a adaptação a diferentes formatos de loja. A arquitetura flexível também garante longevidade ao investimento, pois o equipamento pode ser facilmente atualizado à medida que o ponto de venda evolui.

Entre os recursos disponíveis estão balança de segurança para empacotamento, scanner vertical, cestas com tecnologia RFID, prateleiras-cesta e câmera UVC. O terminal oferece uma jornada de compra mais rápida, segura e intuitiva, com tela touch de 15 polegadas e áudio integrado para facilitar a interação.

O equipamento pode ser configurado com balança tradicional ou com cestas RFID, que permitem escanear todos os itens de uma só vez, otimizando o tempo do consumidor e reduzindo filas — um diferencial importante em ambientes de alto fluxo.

Sustentabilidade e eficiência logística

Com estrutura otimizada, o DN Series Express Check&Go também contribui para práticas sustentáveis. O novo design reduz de 30% a 40% o tempo de montagem na fábrica e permite transportar até 120 unidades por contêiner, mais que o dobro da média de modelos anteriores. Isso reduz emissões de carbono e torna toda a operação mais eficiente, do chão de fábrica à entrega final.

Conectividade total com serviços e software

O terminal já vem integrado ao DN AllConnect Services for Retail, plataforma que assegura até 99,8% de disponibilidade operacional, com monitoramento em tempo real, resolução remota de falhas e suporte contínuo. Também é compatível com o DN Vynamic Self-Service, um software modular que permite customização fácil do terminal e integração com outras tecnologias utilizadas no ponto de venda.

“Com esse lançamento, entregamos uma solução preparada para o presente e para o futuro do varejo, combinando tecnologia de ponta, integração inteligente e compromisso com a sustentabilidade”, conclui Jean Carlo Bob.

Os visitantes da Febraban Tech 2025 poderão explorar todas as funcionalidades do DN Series Express Check&Go no estande da Diebold Nixdorf e entender como a inovação pode transformar a experiência de compra no mercado brasileiro.