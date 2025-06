HeronPay estreia na Febraban Tech com solução inovadora para controle e segurança em pagamentos

A HeronPay, startup brasileira de inteligência e gestão de pagamentos, participa pela primeira vez da Febraban Tech, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina. Integrando o Fintech Lounge — espaço dedicado a 32 startups promissoras — a empresa apresentará, até 12 de junho, no Transamerica Expo Center, sua plataforma inédita voltada à segurança, controle e personalização de meios de pagamento em tempo real.

A solução, voltada a bancos, fintechs e instituições financeiras, permite que os usuários configurem regras específicas de uso para cartões, PIX, carteiras digitais, tokens e tags — tudo isso antes da autorização da transação, com bloqueios inteligentes baseados em contexto de uso e comportamento de consumo.

“A HeronPay transforma a relação entre o cliente e seu banco, oferecendo uma camada de controle preventivo e inteligente que atua antes mesmo da transação ocorrer”, explica Luanna Vargas Shirozono, cofundadora da startup e especialista em estatística e economia aplicada ao setor de pagamentos.

Personalização e prevenção em tempo real

A plataforma permite configurações personalizadas como limites por categoria de comércio (ex: farmácias, postos, jogos, restaurantes), horário de funcionamento, geolocalização, eventos futuros e ativação por comando de voz ou um clique. O objetivo é proporcionar segurança e autonomia ao usuário final, ao mesmo tempo em que bancos e emissores ganham mais capacidade de prevenir fraudes, reduzir custos e criar produtos com maior aderência ao perfil dos clientes.

Com integração via APIs modulares, a solução ainda permite enriquecimento de dados em tempo real, decisões automatizadas de autorização, e bloqueios preventivos em casos de uso indevido — inclusive por terceiros, como familiares ou funcionários.

“Transformamos meios de pagamento em produtos inteligentes, com controle total e flexível. Com um clique ou comando de voz, o usuário pode redefinir o comportamento daquele meio de pagamento”, afirma Douglas Lopes da Silva, cofundador da HeronPay e doutor em engenharia eletrônica e computação, com experiência em IA no setor financeiro.

Aplicações diversas e impacto no ecossistema

Além de soluções para o varejo bancário, a HeronPay também atende a casos como controle parental, gestão de programas sociais, controle de frotas e automação de relatórios de despesas — com potencial de uso tanto em pessoa física quanto jurídica.

Durante a Febraban Tech 2025, os visitantes poderão conferir demonstrações práticas da plataforma no estande da startup, que contará com a presença dos dois cofundadores. A HeronPay reforça sua missão de contribuir para a evolução do ecossistema financeiro com segurança, inteligência de dados e personalização em tempo real.