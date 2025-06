Urgente: Almaviva firma acordo para aquisição da TIVIT e aguarda aval do CADE

A italiana Almaviva, gigante em soluções digitais e transformação tecnológica, acaba de fechar um acordo definitivo para adquirir a TIVIT, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. O anúncio reforça a estratégia de expansão internacional do grupo, que já atua em 22 países.

O fechamento da operação ainda depende do cumprimento de condições usuais nesse tipo de transação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Fundada em 1998 por Luiz Mattar, ex-tenista profissional, a TIVIT surgiu inicialmente como Telefutura, com foco em serviços de tecnologia e outsourcing. Desde o início, a empresa apostou em um modelo integrado de soluções — infraestrutura de TI, aplicações corporativas e BPO — voltado a grandes corporações.

Em 2010, foi adquirida pelo fundo britânico Apax Partners, em uma operação que avaliou a companhia em cerca de US$ 1 bilhão. Sob gestão do fundo, a TIVIT passou por um processo de consolidação e internacionalização, ampliando sua atuação em outros países da América Latina e fortalecendo sua base de clientes no setor corporativo.

A aquisição pela Almaviva representa a união de duas potências tecnológicas com forte presença em mercados estratégicos. A expectativa é que a integração amplifique o alcance das soluções digitais oferecidas pelas duas companhias e gere sinergias em inovação, transformação digital e automação.

Com a conclusão do negócio, a TIVIT entra em um novo ciclo, agora com um parceiro global e foco renovado em crescimento e inovação.