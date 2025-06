Hanesbrands reduz consumo de energia em 22% com projeto de eficiência energética do PotencializEE

A multinacional têxtil Hanesbrands deu um passo estratégico em direção à sustentabilidade e à inovação industrial ao aderir ao programa PotencializEE (Programa Investimentos Transformadores de Eficiência Energética na Indústria). Com apoio técnico do SENAI-SP, a unidade brasileira da empresa, localizada em Cotia (SP), implementou melhorias que resultaram em uma redução de 22% no consumo de energia.

O projeto contemplou um diagnóstico completo dos sistemas da planta industrial e aplicou medidas em três áreas principais: sistema de ar comprimido, climatização e reaproveitamento de energia térmica na tinturaria.

Otimização com impacto ambiental positivo

A principal transformação ocorreu no sistema de ar comprimido, com a substituição de um conjunto complexo de compressores por uma única máquina de alto desempenho. Além de otimizar o uso de energia elétrica, a Hanesbrands passou a reaproveitar o calor gerado no processo de compressão para pré-aquecer a água utilizada na caldeira da planta.“A energia dissipada em forma de calor está sendo usada para a reposição de água da caldeira. A cada 6 °C que conseguimos elevar na temperatura da água, obtemos uma economia de aproximadamente 1% no consumo de combustível da caldeira”, explica Josiel Rodrigues Godinho, consultor do SENAI-SP. Ele destaca ainda que a redução de 22% no consumo de energia e nas emissões de CO₂ representa um avanço significativo para a competitividade e sustentabilidade da indústria.

Outro foco do projeto foi a climatização de áreas produtivas onde operam cerca de 80 teares dedicados à fabricação de meias de alta compressão. A temperatura e a umidade precisam ser rigorosamente controladas para preservar a qualidade dos fios. A modernização prevê a instalação de bombas de calor que, futuramente, também permitirão o reaproveitamento da energia dissipada para aquecer a água utilizada na tinturaria.“Conseguimos tornar esse sistema mais moderno, auxiliando inclusive na fabricação de produtos medicinais”, afirma Godinho.

Sustentabilidade com retorno estratégico

A Hanesbrands avalia novas frentes para expandir o projeto a outras áreas da fábrica. Segundo o consultor do SENAI-SP, mesmo em uma planta com equipamentos modernos e bem conservados, foi possível identificar ganhos expressivos de eficiência energética.

“Isso mostra que eficiência e inovação caminham juntas, independentemente do ponto de partida”, reforça Godinho.

A planta de Cotia é a única unidade da Hanesbrands no Brasil e, com os avanços implementados, passa a ter papel ainda mais relevante no fornecimento de produtos de alto valor agregado para o mercado global.

Para Mônica Zanini, gerente geral da Hanesbrands no Brasil, a parceria com o PotencializEE trouxe um novo olhar para a área de energia da companhia. “Como resultado dessa parceria, foi desenvolvido o projeto Energy Recovery, que recupera o calor gerado pelo compressor de ar para aquecer a água da caldeira. Isso reduz custos, diminui o consumo de energia, as emissões de gases e melhora o tempo e a eficiência do processo. É um ganho para a empresa e para o planeta”, afirma.

O projeto reforça o compromisso da Hanesbrands com a agenda ESG e mostra como investimentos em eficiência energética podem impulsionar não apenas a sustentabilidade, mas também a competitividade da indústria nacional.