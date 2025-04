Zupera lança ferramenta gratuita para facilitar o planejamento financeiro de forma prática e personalizada

A Zupera, startup que oferece uma plataforma gratuita para simular e comparar produtos financeiros, acaba de lançar uma nova funcionalidade voltada ao planejamento financeiro inteligente. A ferramenta, também gratuita, permite que usuários simulem metas como viagens, grandes compras ou organização de dívidas, com base em seu perfil e situação financeira, oferecendo alternativas de pagamento mais vantajosas em tempo real.

Segundo a CEO da Zupera, Elisa Manzato, o objetivo é democratizar o acesso ao planejamento financeiro com uma experiência simples, intuitiva e totalmente personalizada. “Com a Zupera, o usuário consegue visualizar seus objetivos, planejar sem complicações e evitar surpresas na hora da compra. Tudo isso com simulações ao vivo e uma interface pensada para facilitar decisões financeiras do dia a dia”, explica.

A funcionalidade chega em um momento oportuno: de acordo com pesquisa do SPC Brasil (2023), 67% dos brasileiros iniciam o ano com a intenção de organizar as finanças, mas apenas 23% conseguem manter o controle ao longo dos meses. Além disso, 58% desejam realizar grandes conquistas, como uma viagem ou a compra de um bem, mas não sabem como começar a se planejar.

Com a nova ferramenta da Zupera, os usuários podem:

Simular planos de pagamento personalizados;

Salvar as simulações em uma carteira digital;

Compartilhar resultados com outras pessoas;

Ter uma visão clara e acessível de como alcançar seus objetivos de forma sustentável.

Parceira das instituições financeiras, não concorrente

Além de beneficiar diretamente os consumidores, a Zupera também se posiciona como aliada estratégica de bancos e instituições financeiras. “Nosso papel é complementar os serviços já oferecidos, ajudando as instituições a entregarem mais valor e personalização na jornada do cliente”, afirma Elisa. A plataforma pode ser integrada aos canais financeiros existentes, agregando inteligência ao atendimento e aumentando a fidelização dos usuários.

Mais controle, menos estresse

A Zupera acredita que um bom planejamento financeiro vai além do controle de gastos: ele é uma ferramenta de bem-estar, tranquilidade e liberdade. Ao organizar despesas e metas com clareza, os usuários conseguem evitar endividamento, conquistar seus sonhos e construir uma relação saudável com o dinheiro.

“Na Zupera, tornamos o planejamento financeiro acessível e inteligente. Ao mesmo tempo em que ajudamos pessoas a realizarem seus objetivos, também fortalecemos o ecossistema financeiro com uma solução que escuta, entende e entrega valor de verdade”, conclui a CEO.