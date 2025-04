Promova chega ao Brasil para democratizar o acesso ao ensino de idiomas com tecnologia e inclusão

A Promova, plataforma global de aprendizado de idiomas com mais de 20 milhões de usuários em mais de 100 países, acaba de iniciar suas operações no Brasil com uma missão clara: tornar o ensino de idiomas acessível, eficaz e verdadeiramente inclusivo. Em um cenário onde apenas 5% da população brasileira declara ter algum conhecimento de inglês e a média semanal de estudo é inferior a duas horas, a Promova surge como uma solução concreta para combater a desigualdade no acesso à educação linguística.

A proposta da plataforma é oferecer uma experiência personalizada, baseada em tecnologia avançada e adaptada à rotina e aos objetivos individuais de cada aluno. Através de lições autoguiadas, sessões ao vivo com professores certificados e clubes de conversação gratuitos, a Promova atende desde iniciantes até quem deseja aprimorar habilidades para o ambiente profissional.

“Acreditamos que o inglês não é mais um privilégio — é um direito. É uma ferramenta poderosa de transformação pessoal, social e profissional, e todos merecem ter acesso a ela, independentemente da sua origem,” afirma Andrew Skrypnyk, CEO e fundador da Promova.

Segundo dados da própria empresa, 78% dos estudantes aprendem mais rápido com o método personalizado da plataforma, enquanto 84% relatam sentir mais confiança ao se comunicar em outro idioma após o uso do serviço. O compromisso com a inclusão também se reflete no suporte específico para alunos neurodivergentes — como pessoas com dislexia e TDAH — garantindo que ninguém fique para trás.

A Promova também lidera iniciativas sociais como o Promova for Good, que oferece ensino gratuito para refugiados, pessoas deslocadas e comunidades em situação de vulnerabilidade. No Brasil, a empresa lançou o programa “Empower Her Startup, Empower Her Voice”, com uma bolsa de US$ 50 mil destinada ao aprendizado de idiomas para 50 startups lideradas por mulheres. A iniciativa oferece seis meses de acesso gratuito à versão Premium da plataforma, aulas em grupo e benefícios para as equipes, incentivando o crescimento de negócios femininos com alcance global.

Ao oferecer soluções acessíveis, flexíveis e de alto impacto, a Promova contribui para a formação de uma nova geração de brasileiros mais conectada, preparada e confiante — mostrando que aprender inglês não deve ser um privilégio, mas uma oportunidade real para todos.