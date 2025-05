ABES Summit 2024 debate pontos de inflexão do ambiente digital brasileiro

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), protagonista na discussão sobre inovações e desafios que impactam o futuro do mercado global, realizará em São Paulo, no dia 30 de outubro, a 14ª edição de seu evento anual, um dos mais aguardados do país no setor de tecnologia. O ABES Summit 2024 contará com debates e palestras centradas em temas que moldam o presente e futuro do mercado digital que podem colocar o Brasil em destaque no cenário global da transformação digital.

Voltado para a comunidade de tecnologia e negócios do país, o evento tem como tema “Ponto de Inflexão: a urgência da nova agenda tecnológica“. “Será um dia de imersão promovendo conexões diretas com profissionais que estão na fronteira da inovação. Nosso objetivo é que líderes de qualquer empresa que utilize tecnologia possam estruturar seu planejamento para 2025 – e sair de lá com um roadmap com as agendas urgentes e melhores práticas. Uma importante contribuição da ABES para que o Brasil avance na transformação digital”, explica Paulo Milliet Roque, presidente da ABES.

O ABES Summit 2024 contará com a presença de especialistas, empresários e acadêmicos que lideram as discussões sobre inovação e negócios digitais. O keynote speaker será Chris Perry, Chief Innovation Officer e presidente do Weber Shandwick Futures, um laboratório de mídia que integra o desenvolvimento de tecnologia, pesquisa cultural e design de comunicações para empresas na era da IA. Com mais de 30 anos de experiência na vanguarda da mudança tecnológica, Perry é consultor estratégico para empresas da lista Fortune 500. E acaba de lançar o livro “Perspective Agents: A Human Guide to the Autonomous Age“, que será também abordado em sua palestra “Um guia de navegação para empresas na era da IA”.

Com a expectativa de reunir cerca de 300 participantes presenciais, o evento tem uma configuração propícia para gerar conexões com líderes de mercado e criar um ambiente que estimule novas parcerias, negócios e troca de experiências. “O ABES Summit 2024 será um marco na discussão e construção do futuro dos negócios digitais. Abordaremos temas como inteligência artificial, ESG, futuro do trabalho, empreendedorismo digital, participação no mercado internacional e políticas públicas, regulação e ambiente de negócios. O evento certamente será uma plataforma de destaque para a troca de conhecimento e desenvolvimento de soluções que irão impactar diretamente o cenário de negócios no Brasil e no mundo”, declara Jamile Sabatini Marques, diretora de fomento e inovação da ABES e responsável pela agenda do evento.

A ABES estruturou o programa de debates em temas que moldam o presente e o futuro do mercado digital. Questões como inteligência artificial e automação; a importância da tecnologia para a agenda ESG; transformação digital de uma força de trabalho multigeracional; políticas públicas e regulação; e as inovações que podem tornar o Brasil um exportador de tecnologia fazem parte do rol das perspectivas que serão tratadas no evento. A ideia é explorar como as novas tecnologias estão transformando negócios, como os critérios ambientais, sociais e de governança estão se tornando centrais na estratégia das empresas, e qual o papel do Brasil no cenário global de inovação. “O ABES Summit 2024 será uma experiência transformadora! Estamos reunindo mentes brilhantes, comprometidas com a construção de um futuro digital mais vibrante e inclusivo. Tenho plena convicção de que este evento vai antecipar não só as tendências, mas também traçar os caminhos que irão moldar o ambiente tecnológico no Brasil”, afirma Rodolfo Fücher, presidente do Conselho da ABES.

O evento também contará com o ABES Pitch Challenge 2024, uma iniciativa da ABES que tem o objetivo de fomentar a inovação e o empreendedorismo, oferecendo uma plataforma para que startups apresentem suas soluções e façam networking com investidores, empresários e líderes de tecnologia. A ação tem apoio do Comitê de Startups, liderado por Cassio Spina e Eduardo Felipe Matias.

A programação completa e atualizada pode ser acessada no site oficial do evento, que será realizado no JW Marriott São Paulo. As inscrições podem ser feitas por meio do Sympla. O público-alvo inclui profissionais de TI, gestores de negócios, empreendedores, acadêmicos e investidores interessados em se conectar com as tendências que estão transformando e impactando o mercado.