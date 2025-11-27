4ª Corrida SPIC Brasil São Simão 2025 acontece no próximo domingo

A 4ª edição da Corrida SPIC Brasil São Simão acontece no próximo domingo, 30 de novembro de 2025. O evento gratuito, realizado em parceria com o SESI e com o apoio da Prefeitura de São Simão, contará com dois percursos – de 6 km, com largada às 7h da manhã, e de 3 km, largando às 7h05, na Praia do Lago Azul, em São Simão (GO).

Os 250 primeiros inscritos receberam um kit-corrida com camiseta, número de peito, alfinetes e chip de cronometragem. As 100 inscrições seguintes também receberam o chip e o número de peito.

A retirada dos kits deve ser feita presencialmente pelo participante, com apresentação do protocolo de inscrição e um documento de identificação, nos seguintes locais e horários:

• *Quirinópolis e região*: 27 de novembro, das 8h às 18h, no SESI SENAI Quirinópolis;

• *Outras localidades*: 29 de novembro, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 18h, na Praia do Lago Azul, em São Simão, no quiosque próximo à placa “Eu Amo São Simão”.

A Corrida SPIC Brasil São Simão já faz parte do calendário esportivo da região, reforçando os valores de saúde, integração e qualidade de vida promovidos pela SPIC. Em 2025, o evento ganha um significado especial ao celebrar o 50º aniversário do município.

“A 4ª Corrida SPIC Brasil São Simão é mais do que um evento esportivo, é uma celebração da saúde e do bem-estar. Ao incentivar a prática de atividades físicas, buscamos criar um espaço inclusivo onde todos podem se reunir, celebrar e cuidar da saúde”, afirma Paulo Cesar Pereira, Gerente de Operações Hidrelétricas da SPIC Brasil.

Premiação

Os três primeiros colocados das categorias feminina e masculina, nas distâncias 3 km e 6 km, receberão troféus, com premiação adicional para o primeiro colocado com mais de 50 anos em cada categoria e percurso. Além disso, todos os 350 primeiros inscritos também ganharão medalhas de participação.

Serviço | 4ª Corrida SPIC Brasil São Simão 2025

Data: 30 de novembro de 2025 (domingo)

Horário: 7h

Local: Praia do Lago Azul

Informações: [email protected]