Lobo de Wall Street desembarca em SC: vagas gratuitas para palestra inédita já estão abertas

O nome que inspirou o filme “O Lobo de Wall Street” fará, pela primeira vez no Brasil, uma palestra aberta ao público no Litoral Norte de Santa Catarina. Jordan Belfort, considerado um dos maiores especialistas do mundo em técnicas de vendas, liderança e alta performance, será a principal atração da convenção de vendas da torre B1 do Mirra, etapa do megaempreendimento Lagom Perequê, em Porto Belo, promovida pela GT Home & ABC — incorporadora liderada pelos empresários Inácio Thomé e Thiago Cabral. O evento acontece em 10 de dezembro, no Expocentro de Balneário Camboriú, e terá mais de duas mil pessoas na plateia. Apesar de inicialmente restrita a corretores convidados, a organização liberou vagas gratuitas para o público geral, criando uma oportunidade inédita para quem deseja ouvir pessoalmente um dos palestrantes mais disputados do planeta; as inscrições podem ser feitas em https://meaple.com.br/olobodewallstreet.

A presença de Belfort reforça o momento singular vivido pelo mercado imobiliário do Litoral Norte, hoje um dos mais dinâmicos do país. Regiões como Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú atraem investidores, incorporadoras e compradores de todo o Brasil e do exterior, consolidando-se como um hub sofisticado e altamente competitivo. Ao trazer ao estado um nome global que liderou a Stratton Oakmont — empresa que movimentou cerca de US$ 1,5 bilhão em investimentos e teve participação em mais de 30 companhias —, a GT Home & ABC eleva o patamar do ecossistema local e conecta profissionais da região às práticas e metodologias mais atuais do mercado internacional.

A trajetória de Jordan Belfort, que viveu uma ascensão meteórica nos anos 1990 como financista e virou referência mundial após transformar sua experiência em técnicas de persuasão ética, liderança e performance, promete atrair empreendedores de diversos segmentos. Suas palestras, conhecidas por lotarem auditórios em vários países, costumam abordar mentalidade de crescimento, estratégias de alto rendimento e métodos aplicados por empresas e equipes de elite. “Trazer Jordan Belfort ao Litoral Norte é um marco para o mercado imobiliário brasileiro. Não se trata apenas de uma palestra, é um encontro histórico entre uma das mentes mais influentes do mundo em vendas e uma região que vive um dos ciclos de crescimento mais acelerados do país. Queremos que cada profissional e empreendedor saia desse evento com uma nova perspectiva sobre performance, liderança e ambição. É a chance de aprender com alguém que transformou sua trajetória em referência global”, afirma Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC.