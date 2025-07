Vale a pena comprar um ar-condicionado no inverno?

Análise por Álvaro Ruoso, gerente de produto da TCL SEMP

O inverno começou no Brasil e vai até o dia 22 de setembro. Nos três meses da estação, a temperatura cai, o ar fica mais seco e a poluição aumenta, o que costuma ser acompanhado por aumento das doenças respiratórias, já que o clima frio é propício à multiplicação de vírus. O que nem todo mundo sabe é que, no inverno, o ar-condicionado pode ser um importante aliado na prevenção de problemas de saúde.

Além de manter a temperatura interna da casa no nível desejado, um ar-condicionado moderno e de boa qualidade é capaz de renovar e purificar o ar e, assim, reduzir o aparecimento de poeira, mofo, fungos e ácaros. Porém, mesmo depois de considerar todos esses benefícios, você ainda pode pensar: “Mas ar-condicionado é algo para usar no verão, para combater o calor, não no frio”. Pois saiba que há argumentos importantes para mudar essa visão, e um deles é o bolso.

Pesquisas mostram que no inverno os preços do ar-condicionado ficam mais acessíveis e há maior oferta de produtos no mercado. Em julho do ano passado, por exemplo, um levantamento feito por uma plataforma de comparação de preços mostrou que o custo médio de um aparelho era cerca de 25% menor do que nos meses anteriores, pois no período mais frio, a demanda é menor. Outra vantagem é que, com menor demanda, também é possível conseguir pesquisar melhor os preços e as condições de instalação, uma vez que os profissionais podem avaliar e orientar melhor sobre o serviço a ser executado.

O que levar em conta na hora da compra

Com tantos modelos disponíveis no mercado, a escolha de um ar-condicionado não é tarefa fácil, principalmente para quem não tem conhecimento prévio do assunto. Ela depende de fatores como o tamanho e as limitações do ambiente, o consumo de energia e as condições e a tecnologia escolhida. Para tornar o ambiente mais saudável é essencial que o aparelho tenha a capacidade de renovar e purificar o ar nos ambientes internos.

O nível de ruído também merece atenção. Os aparelhos do tipo janela têm um gabinete único, ou seja, todos os componentes do sistema de refrigeração – como o compressor, que gera ruído – ficam próximos uns dos outros. Por isso, esse modelo não é indicado para quem quer ter uma noite de sono em um ambiente silencioso.

Nesse sentido, a melhor escolha para o ambiente doméstico é o ar-condicionado do tipo split, no qual o evaporador fica em uma unidade, enquanto o compressor e o condensador ficam em outra, do lado de fora, o que reduz bastante o nível de ruído e permitindo uma noite de sono agradável e silenciosa.

Sabendo escolher o modelo adequado (de uma marca confiável), o ar-condicionado será um bom aliado para a sua saúde no inverno. E quando o verão chegar, você terá feito um bom negócio e poderá curtir um ambiente sempre fresquinho e saudável.

NOTA DA EDITORA: Acho que sempre vale a pena ter ar condicionado, quem não gosta de ar condicionado não tem luz no coração.