Parceria entre Delfia e Huawei acelera projetos de cidades inteligentes e varejo digital no Brasil

Após um ano de aliança estratégica, a Delfia — empresa brasileira especializada em curadoria de jornadas digitais — consolida sua parceria com a Huawei, referência global em tecnologia da informação e comunicação. O objetivo: impulsionar a transformação digital em setores críticos como telecomunicações, varejo, educação e infraestrutura urbana no Brasil.

A colaboração entre as duas companhias avança em ritmo acelerado, com projetos de cidades inteligentes, implantação de redes públicas Wi-Fi com o novo protocolo Wi-Fi 7, além da integração de equipamentos Huawei em redes de farmácias e postos de combustíveis. A Delfia, com mais de 25 mil pontos de presença no país, agrega à parceria capilaridade e experiência em serviços de alta complexidade.

“Essa união foi resultado de uma convergência natural. A Huawei encontrou na Delfia um parceiro com visão de entrega ponta a ponta e capacidade de execução nacional”, afirma Rodrigo Bocchi, fundador e presidente da Delfia.

Ricardo Matsui, diretor da Huawei Brasil, destaca a complementaridade entre as empresas: “A Delfia combina excelência técnica com agilidade operacional. Juntos, estamos conectando inovação à realidade brasileira e promovendo a digitalização em diversas frentes.”

Expansão, capacitação e projetos de alto impacto

A parceria envolve uma equipe dedicada de 25 profissionais da Delfia com certificações em pré-venda, vendas e pós-venda para produtos Huawei — muitos formados pela Universidade Corporativa Delfia e pelos programas de capacitação da própria fabricante. O time também atua em projetos 5G e na modernização de redes de operadoras, incluindo o “swap” de infraestrutura e suporte a antenas.

Segundo Carlos Frias, gerente comercial de Infraestrutura da Delfia, a sinergia técnica já existia antes da parceria formal: “Já implementávamos soluções Huawei há anos, o que facilitou a evolução para um modelo estratégico de colaboração.”

A crescente competitividade dos produtos da Huawei no cenário global — impulsionada pela autossuficiência conquistada após sanções comerciais dos EUA — fortalece a aposta da Delfia em um modelo mais enxuto, escalável e centrado na eficiência operacional. “Nosso diferencial está na entrega como serviço, sem desperdícios. O foco é garantir performance com inteligência na alocação de recursos”, conclui Bocchi.

A aliança deve ganhar ainda mais fôlego em 2025, com a expansão de projetos ligados à conectividade urbana, redes inteligentes e soluções para o setor privado — consolidando a Delfia como integradora de referência no ecossistema digital brasileiro.