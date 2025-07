Webmotors adota IA da AWS para acelerar vendas de veículos no Brasil

A Webmotors acaba de dar um novo passo na digitalização do mercado automotivo brasileiro ao implementar uma solução baseada em Inteligência Artificial (IA), desenvolvida em parceria com a Amazon Web Services (AWS). A tecnologia, aplicada ao atendimento via WhatsApp, garante respostas instantâneas e personalizadas aos consumidores interessados em veículos e já impulsionou em até oito vezes o engajamento nas negociações em lojas e concessionárias do país.

A solução é baseada em arquitetura Cloud Native e utiliza serviços Serverless da AWS, com destaque para o Amazon Bedrock. Por meio de IA generativa, os consumidores recebem informações em tempo real sobre características dos veículos anunciados — como ano de fabricação, quilometragem, acessórios, opções de financiamento e dados da loja. Com isso, o atendimento se torna mais ágil e eficiente, permitindo que o vendedor atue apenas quando a negociação estiver em estágio mais avançado.

Segundo Daniel Polistchuck, Chief Technology Officer da Webmotors, a inovação responde a um comportamento crítico do consumidor: “Nossas pesquisas mostram que, se uma dúvida leva quatro horas para ser respondida, o interesse do cliente pode cair em até 35%. Em 24 horas, essa queda chega a 52%. Com essa tecnologia, reduzimos drasticamente o tempo de resposta, aumentamos o engajamento e otimizamos o trabalho dos vendedores”, explica.

Histórico de inovação com IA

A nova funcionalidade reforça a estratégia da Webmotors de se posicionar como um ecossistema digital completo para compra, venda e uso de automóveis. Em 2023, a empresa já havia lançado o Webmotors Serviços, plataforma que também utiliza inteligência artificial para simplificar a manutenção veicular. Com ela, motoristas podem fotografar pequenos danos no carro e, em até sete segundos, receber uma estimativa de reparo e o encaminhamento para oficinas próximas.

Com o novo recurso de atendimento automatizado, a Webmotors amplia sua liderança no setor, combinando tecnologia de ponta e experiência do usuário em um modelo que conecta consumidores e lojistas com mais rapidez, conveniência e assertividade.