Demo de Morbid Metal ganha versões em português e espanhol

A Ubisoft e a Screen Juice acabam de lançar uma atualização para a demo gratuita de Morbid Metal no Steam. O novo conteúdo disponibiliza o jogo nos idiomas português e espanhol, além de trazer uma série de novidades e melhorias baseadas no feedback da comunidade.

A atualização também introduz uma nova versão do Elite, inimigo bem conhecido pelos jogadores do título, oferecendo um desafio ainda maior. A demo também recebe uma nova área de treinamento, permitindo que os jogadores aprimorem as suas habilidades e dominem os diferentes estilos de combate.

Outras novidades incluem ajustes de balanceamento com base no feedback da comunidade e a adição de uma loja antes do confronto com o inimigo final.

A demo atualizada de Morbid Metal já está disponível para download, na Steam Store no site.

Sobre Morbid Metal

Morbid Metal é um jogo de ação hack-and-slash no estilo roguelite. Nele os jogadores avançam por fases semi-procedurais visualmente impressionantes, enfrentando hordas de inimigos e chefes poderosos em diferentes biomas que vão de terras devastadas de um futuro distante a ruínas da humanidade tomadas pela natureza.

Na demo, é possível alternar em tempo real entre dois personagens distintos, cada um com habilidades ativas únicas e ataques cheios de estilo.