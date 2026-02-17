Polyvox lança primeira linha de áudio infantil do mercado brasileiro com limitadores de volume e materiais atóxicos

A Polyvox, fabricante brasileira com mais de 50 anos de atuação no mercado de áudio, passa a oferecer produtos específicos para o público infantil com o lançamento dos fones de ouvido Polyvox Magia e da caixa de som com função karaokê XK-KIDS1. A entrada no segmento representa uma aposta em tecnologia adaptada às necessidades fisiológicas das crianças, com produtos que respeitam os limites de exposição sonora estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e utilizam materiais certificados como atóxicos.

Diferentemente dos produtos de áudio convencionais, a linha infantil da Polyvox foi desenvolvida com limitadores de potência que impedem a reprodução acima de 85 dB SPL – teto considerado seguro pela OMS para audição em desenvolvimento. Outro diferencial está no acabamento: todos os produtos utilizam pintura sem cloreto e são livres de substâncias nocivas, um cuidado justificado pelo comportamento natural de crianças levarem objetos à boca. Os materiais passaram por testes dermatológicos e obtiveram certificações de segurança para uso infantil.

“O mercado de áudio infantil no Brasil ainda carece de produtos desenvolvidos com rigor técnico para essa faixa etária. A maioria dos pais acaba comprando equipamentos adultos em tamanho reduzido, sem considerar que a exposição sonora inadequada pode causar danos irreversíveis à audição. Nossa linha foi projetada desde o início pensando nas particularidades fisiológicas das crianças”, explica Luiz Kencis, CEO da Polyvox.

Fones Polyvox Magia: autonomia e proteção auditiva

Os fones de ouvido Polyvox Magia, disponíveis nas versões azul e rosa, oferecem até 10 horas de autonomia com 60% do volume em uso contínuo. A bateria recarregável de 200mAh (3,7V) via USB-C completa o ciclo de carga em 2,5 horas. A conectividade Bluetooth 5.4 garante estabilidade de conexão em um raio de até 10 metros.

A resposta de frequência foi calibrada entre 45Hz e 20KHz, evitando picos agressivos nas frequências altas que poderiam prejudicar a audição sensível das crianças. O design compacto (10,3 x 19,5 x 16,2 cm) e o peso reduzido foram pensados para uso prolongado sem desconforto, considerando a anatomia infantil.

Além dos materiais atóxicos, os fones passaram por testes dermatológicos para garantir que não causam alergias ou irritações em contato prolongado com a pele. O produto conta com 12 meses de garantia.

Karaokê XK-KIDS1: função infantil com recursos de efeitos de voz

O Karaokê XK-KIDS1 entrega 10W RMS com limitação em 85 dB SPL máximo e integra função karaokê completa com dois microfones sem fio incluídos. O equipamento oferece quatro efeitos de voz para estimular a criatividade infantil: voz de robô, voz alien (tom fino), voz de monstro e a função de corte da voz original da música, permitindo que a criança realmente protagonize o karaokê cantando sobre a base instrumental.

A versatilidade de conexões inclui Bluetooth 5.4, entrada USB-C, slot para cartão TF e cabo auxiliar, oferecendo múltiplas opções de reprodução de conteúdo. A bateria de 1.800mAh (3,7V) proporciona até 6 horas de uso em volume médio, com recarga completa entre 1 e 1,5 hora.

O produto acompanha cabo USB-C, cabo carregador USB para os microfones, cabo auxiliar e os dois microfones sem fio, formando um kit completo para entretenimento. As dimensões de 43,2 x 22 x 14,6 cm permitem mobilidade sem comprometer a qualidade sonora.

Assim como os fones, a caixa utiliza pintura livre de cloreto e substâncias prejudiciais à saúde, com certificação de materiais atóxicos e aprovação em testes dermatológicos. A garantia também é de 12 meses.

Compromisso técnico com desenvolvimento infantil

Segundo a OMS, a exposição prolongada a níveis sonoros acima de 85 dB pode causar danos permanentes à audição, especialmente em crianças cujo sistema auditivo ainda está em formação. Estudos da entidade apontam que mais de 1 bilhão de jovens no mundo estão em risco de perda auditiva devido à exposição inadequada a som alto.

No Brasil, não existe regulamentação específica para produtos de áudio infantil, o que deixa a responsabilidade sobre limites seguros nas mãos dos fabricantes. A Polyvox optou por seguir voluntariamente as diretrizes internacionais tanto para potência sonora quanto para especificação de materiais.

“O consumo de áudio começa cada vez mais cedo, com crianças usando fones para aulas online, vídeos e música. Como fabricante brasileiro, entendemos que nossa responsabilidade vai além de criar produtos coloridos – precisa haver compromisso técnico com a segurança auditiva e com materiais certificados para uso infantil”, complementa Kencis.

Com a linha infantil, a Polyvox expande seu portfólio para atender todas as faixas etárias e reforça o posicionamento como única fabricante nacional de produtos de áudio 100% brasileiros, com produção na Zona Franca de Manaus.

Ficha técnica – Fones XH-KIDS10/12

Potência: 10W RMS (85 dB SPL máximo)

Bateria: 3,7V / 200mAh (recarregável via USB-C)

Autonomia: Até 10 horas (60% volume)

Tempo de carregamento: 2,5 horas

Conectividade: Bluetooth 5.4

Resposta de frequência: 45Hz – 20KHz

Alcance: Até 10 metros

Dimensões: 10,3 x 19,5 x 16,2 cm

Cores disponíveis: Azul e Rosa

Materiais: Pintura sem cloreto, livre de substâncias nocivas

Certificações: Testes dermatológicos e certificações de segurança

Garantia: 12 meses

Ficha técnica – Karaôke XK-KIDS1

Potência: 10W RMS (85 dB SPL máximo)

Bateria: 3,7V / 1.800mAh (recarregável)

Autonomia: Até 6 horas (volume médio)

Tempo de carregamento: 1~1.5 horas

Conectividade: Bluetooth 5.4, USB-C, cartão TF, entrada auxiliar

Função: Karaokê com 2 microfones sem fio incluídos

Dimensões: 43,2 x 22 x 14,6 cm

Itens inclusos: Caixa de som, 2 microfones sem fio, cabo USB-C, cabo carregador USB, cabo auxiliar

Materiais: Pintura sem cloreto, livre de substâncias nocivas

Certificações: Testes dermatológicos e certificações de segurança

Garantia: 12 meses