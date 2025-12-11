PneuStore aumenta vendas e ticket médio com solução da CRMBonus

Parceria do e-commerce de pneus com a plataforma de fidelização reduz abandono de carrinhos e gera retorno financeiro consistente

São Paulo, XX outubro de 2025 – Maior e-commerce de pneus do Brasil, com mais de 3 milhões de acessos mensais, a PneuStore precisava resolver um gargalo importante na jornada de compras: carrinhos abandonados. Para mudar esse cenário e resgatar esses consumidores, a PneuStore, braço digital da Cantu Inc., maior ecossistema de soluções em pneus da América latina, apostou na plataforma CRM Back, da empresa CRMBonus, passando a contatar automaticamente esse público via WhatsApp.

A estratégia, iniciada como projeto piloto para a Black Friday, em outubro de 2024, não poderia ser mais assertiva: em pouco tempo, a PneuStore registrou incremento de 5% nas suas vendas totais e um aumento significativo no ticket médio dos pedidos. Os dados acumulados neste um ano de parceria entre PneuStore e CRMBonus mostram que os clientes impactados pela solução CRM Back apresentaram taxa de recompra aproximadamente 12% maior em relação ao restante da base, reforçando o potencial da ferramenta para ampliar o ciclo de vida do consumidor.

Na prática, a solução é integrada ao e-commerce e configurada pelo time de marketing da PneuStore com base em dados coletados pelo próprio sistema, que incluem o comportamento e perfil dos consumidores, produtos pesquisados, tempo de permanência na loja online e momento em que o carrinho é abandonado, entre outros, o que garante ações personalizadas e maior efetividade no engajamento.

Experiência do cliente otimizada

“O abandono de carrinhos era um desafio que comprometia nossos resultados. Com a integração do CRM Back à PneuStore, conseguimos reverter parte dessas perdas e gerar receita incremental, além de engajar clientes recorrentes com uma jornada mais fluida e atrativa”, destaca Leonardo Guedes, Gerente de Growth Marketing da PneuStore.

Para a CRMBonus, a experiência com a PneuStore tem sido muito bem-sucedida, gerando ganhos financeiros mensuráveis para as duas empresas, que desenvolveram um modelo de parceria baseado em resultados. “O sucesso da aplicação na PneuStore mostra como o CRM Back entrega resultados concretos. O aumento de 5% nas vendas, aliado ao crescimento do ticket médio e da taxa de recompra, reforça a eficiência da nossa plataforma em potencializar a performance de e-commerces de alto volume”, aponta, Yago Ruegg, Head de Digital da CRMBonus.

Ao investir na parceria com a CRM Bônus, a PneuStore reforça sua visão estratégica de alinhar-se a soluções que elevam a experiência do cliente e ampliam a rentabilidade do negócio. “Nosso foco é garantir que cada interação com a marca seja positiva e gere valor. O resultado alcançado mostra que tecnologia e experiência do cliente são pilares para sustentar crescimento em um setor altamente competitivo”, conclui Leonardo Guedes.