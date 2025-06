Realidade nos EUA, digitalização de passaportes pode virar tendência mundial

Passamos por um período de aceleração nos processos digitais, muito disso impulsionado pela pandemia, e a segurança de dados e documentos nunca esteve tão frequentemente presente nos noticiários como está agora. Seja sobre a introdução de novas regulamentações, como é o caso da Lei Geral de Dados – LGPD, seja sobre a maneira como os dados de um indivíduo são usados ou sobre a crescente necessidade de verificações de identidade, o diálogo nunca foi tão grande.

Para manter o ritmo, as organizações estão adotando melhores métodos de autenticação de dados e táticas de prevenção de fraude mais sofisticadas, o que tem sido incorporado também em departamentos governamentais. Para se ter ideia, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, dos cerca de 4.900 serviços oferecidos pelo governo brasileiro, 73% já são digitalizados, o que facilita a vida do cidadão, evitando cansativos deslocamentos, perda de tempo e também de dinheiro. Mas e com os passaportes, como fica a questão?

A digitalização de passaportes é uma das maneiras pelas quais a validação de identidade está ficando mais inteligente. Afinal, os passaportes são um método amplamente usado para verificar a identidade de um indivíduo, no controle de fronteiras, no check-in em alguns hotéis ao redor do mundo e em áreas de alta segurança. E essas verificações são cruciais, seja para o controle de acesso ou identificação.

A capacidade de verificar e digitalizar rapidamente os passaportes pode oferecer benefícios abrangentes em vários setores. Como exemplo, o aplicativo móvel da United Airlines agora verifica os passaportes para agilizar o check-in remoto e a EasyJet incorporou uma nova função de escaneamento de passaporte em seu aplicativo, um processo mais eficiente do que o método antigo de combinar visualmente o passaporte com o cartão de embarque dos passageiros.

Todas essas possibilidades destacam o quanto o ambiente de dados de hoje necessita de uma abordagem integrada para captura de informações, que requer que o hardware e o software trabalhem juntos. Como solução, o acessório da mesa digitalizadora modular da Kodak Alaris Passport permite que as organizações digitalizem facilmente os passaportes e a linha de scanners da série S2000 são completamente integrados com o acessório, que se encaixa por baixo do scanner. Para iniciar a digitalização basta colocar o passaporte diretamente na placa, sem necessidade de dobrar ou forçar, evitando risco de danos ao documento. Com a tecnologia Smart Touch da Kodak Alaris, é possível digitalizar ao toque de apenas um botão. Além disso, a tecnologia Perfect Page proporciona qualidade de imagem superior, com mais de 30 aprimoramentos automáticos para que a imagem seja extraída com mais precisão. O usuário também não precisa de cabos de alimentação ou entrada USB em seu computador. Graças à integração perfeita aos drivers TWAIN e ISIS não é necessário usar múltiplos drivers de scanner.

A solução é tão agregadora que a Keypoint Intelligence – Buyers Lab reconheceu o acessório da mesa digitalizadora modular da Kodak Alaris Passport por sua abordagem inovadora para a digitalização de passaportes e outros documentos delicados. “Com o acessório da mesa digitalizadora modular da Kodak Alaris Passport, os usuários simplesmente colocam o passaporte no vidro de exposição e o dispositivo cuida do resto”, disse Jamie Bsales, diretor de análise de soluções da Keypoint Intelligence – Buyers Lab.

Uma vez que o acessório da mesa digitalizadora modular da Kodak Alaris Passport pode ser usado com documentos especiais e passaportes, ele é adequado para os clientes que não querem investir em um scanner de passaporte dedicado que pode ser usado apenas ocasionalmente. Além disso, os operadores podem devolver o passaporte do cliente imediatamente após a digitalização e não precisam se preocupar com o travamento do dispositivo ou danos ao passaporte.

Uma solução inteligente, capaz de verificar e digitalizar rapidamente passaportes, evitando longas esperas, fraudes e insatisfação do cliente.