Samsung Pay expande cobertura de cartões para o C6 Bank

O portfólio de parceiros do Samsung Pay aumenta a partir desta terça-feira (19), com a chegada do C6 Bank à plataforma. A partir de agora, clientes do C6 Bank já podem cadastrar os cartões C6, C6 Platinum, C6 Carbon e C6 Business* no Samsung Pay para se beneficiarem da facilidade e fluidez que o serviço oferece na hora de realizar pagamentos com smartphones e smartwatches elegíveis1 de forma segura, rápida e prática.

A novidade mantém um dos diferenciais do C6 Bank, que é a possibilidade de o cliente escolher a cor do cartão. Este benefício se estende ao Samsung Pay, que reflete a mesma cor do cartão dentro do aplicativo. Dessa forma, independentemente da cor escolhida entre as mais de dez opções disponíveis, ela será refletida dentro do aplicativo Samsung Pay.

O usuário poderá adicionar um cartão pelo app Samsung Pay, para isso o usuário deve ter o cartão físico e estar logado no app do banco no smartphone que usará o Samsung Pay. A funcionalidade está disponível tanto para o cartão físico do titular da conta quanto para o cartão virtual. Não é possível cadastrar cartões adicionais.

“O ano de 2022 marca a consolidação do pagamento por aproximação como um novo hábito dos consumidores brasileiros”, afirma Bruno Costa, diretor de Serviços e Inovações para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil. “Com a chegada do C6 Bank ao Samsung Pay, a Samsung continua o seu compromisso de democratizar o pagamento por aproximação para um número cada vez maior de consumidores, que passam a ter mais praticidade e comodidade na rotina”.

“A compatibilidade com o Samsung Pay nos ajuda a cumprir a missão de estar presente na vida das pessoas de forma natural, orgânica. Sabemos que essa é uma novidade muito aguardada pelos nossos milhões de clientes e ficamos felizes de poder atendê-los”, afirma Maxnaun Gutierrez, head de pessoa física, produtos e CRM do C6 Bank.

Pontos extras no Samsung Rewards

Os clientes C6 Bank também podem se beneficiar com pontos extras no Samsung Rewards, o programa de recompensas do Samsung Pay. São 500 pontos ao cadastrar um cartão C6 Bank e mais 500 pontos para cada uma das três primeiras transações realizadas com o Samsung Pay2.

O Samsung Rewards permite aos usuários do Samsung Pay acumular pontos após cada pagamento por aproximação, podendo trocá-los por prêmios e descontos. Para participar do Samsung Rewards, basta cadastrar uma conta no Samsung Pay e, dentro do aplicativo, escolher a opção Samsung Rewards. Já para receber os pontos extras, é preciso efetuar o cadastro e as transações com o cartão C6 Bank no Samsung Pay até 18/07 de 2022.

Além disso, as transações feitas pelo Samsung Pay com os cartões do C6 Bank também acumulam pontos no programa Átomos, que é o programa de fidelidade do banco. Com ele, o cliente que usa o cartão C6 ou C6 Platinum acumula 0,03 pontos a cada real gasto no débito e 0,05 pontos a cada real gasto no crédito. Já os clientes com cartão C6 Carbon acumulam 2,5 pontos a cada dólar gasto na função crédito.

A adesão ao programa é gratuita e os pontos Átomos não expiram, ou seja, o cliente não paga nada e pode acumular os pontos por quanto tempo quiser antes de trocá-los por passagens aéreas, cashback com dinheiro de volta na conta ou mais de 60 mil produtos e serviços disponíveis na C6 Store, a loja virtual que fica dentro do aplicativo do banco.

Os clientes também podem transferir os pontos Átomos acumulados para programas de pontos parceiros ou usar o saldo acumulado como crédito em dinheiro para pagar compras na fatura do cartão. Aqueles que quiserem acumular pontos Átomos mais rapidamente encontram opções de planos aceleradores disponíveis no app do C6 Bank.

Samsung Pay no Brasil

Lançado em 2016 no Brasil, o Samsung Pay pode ser baixado diretamente da Galaxy Store ou Play Store. O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento, permite que os usuários paguem com os smartphones compatíveis em qualquer lugar que aceite pagamentos por aproximação (NFC). Verifique smartphones e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em https://www.samsung.com. br/samsungpay/