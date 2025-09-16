Race to Certification 2025: Oracle oferece capacitação gratuita em IA, multicloud, OCI e dados

A Oracle University lançou o Race to Certification 2025, iniciativa que oferece 20 módulos online, cursos e certificações gratuitas em áreas como IA, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), multicloud e serviços de dados.

Além dos treinamentos, os participantes recebem vouchers gratuitos para exames a cada nível de aprendizagem concluído ou conforme avancem nos níveis, que possuem roteiros de aprendizado orientados por função – de arquitetos multicloud, engenheiros DevOps, IA, dados, desenvolvedores a profissionais de redes – com módulos práticos, hands-on labs, aulas ao vivo, dashboards de desempenho e recursos em português.

É uma oportunidade para acelerar carreiras técnicas, aprimorar competências e conquistar credenciais reconhecidas, sem qualquer custo.

Como se inscrever

Para mais informações e para realizar sua inscrição acesse o site oficial do programa (https://education.oracle.com/pt_BR/race-to-certification-2025)