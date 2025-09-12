ABES segue comprometida com a iniciativa Pacto pela Integridade Empresarial da CGU e certifica mais de 2.500 profissionais em ética e compliance

A ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software participou recentemente do Dia da Integridade Empresarial, evento promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU) em Brasília, no Auditório da Poupex. A programação reuniu autoridades públicas, representantes da sociedade civil, especialistas e executivos de empresas para debater avanços, desafios e boas práticas de compliance e integridade no setor privado.

A presença da ABES na iniciativa reforça seu compromisso institucional em estimular uma cultura de transparência e governança ética no mercado brasileiro de software, em linha com seu propósito de construir um Brasil mais digital e menos desigual.

Compromisso ético que inspira o setor

A ABES tem sua posição de liderança no setor de tecnologia reconhecida por colocar a ética e a integridade no centro de sua estratégia institucional. Para Carolina Marzano, Chief Compliance Officer da ABES, essa atuação demonstra que a Associação não apenas adota as melhores práticas de compliance internamente, mas também inspira empresas de tecnologia a seguirem o mesmo caminho.

“Integridade e ética não são apenas compromissos institucionais da ABES, mas valores que buscamos disseminar em toda a cadeia de software e tecnologia no Brasil. Participar do Dia da Integridade Empresarial é uma oportunidade de reafirmar nossa convicção de que compliance e inovação caminham juntos para construir um ambiente de negócios mais justo e sustentável”, afirma Carolina.

Ao longo dos últimos anos, a ABES tem estruturado uma série de iniciativas que consolidam sua posição como referência em ética e integridade no setor de tecnologia. Essas ações vão desde a implementação de um programa interno robusto de compliance até o engajamento em iniciativas nacionais de mobilização empresarial.

Entre os destaques, está o Programa Interno de Compliance da ABES, que estabelece diretrizes claras de conduta e governança, assegurando que todas as práticas da associação estejam alinhadas às normas legais e às melhores práticas internacionais. Complementando esse trabalho, a ABES recentemente criou o Comitê de Ética e Compliance, formado por três membros de seu Conselho Deliberativo, responsável por monitorar e aperfeiçoar continuamente as políticas de integridade da entidade.

Outra iniciativa relevante é o Programa “Uma Empresa Ética”, lançado em 2018 apoia companhias de diferentes portes e setores na implementação de programas de integridade consistentes e já certificou 58 empresas.

Preocupada em apoiar as empresas do setor com capacitação, a ABES Academy oferece – a todas as empresas associadas ABES – o treinamento Uma empresa ética sobre compliance. Ministrado por Carolina Marzano, já teve 27 edições e mais de 2.500 certificados emitidos a profissionais do setor de tecnologia.

Em âmbito nacional, a ABES aderiu ao Pacto Brasil Pela Integridade Empresarial e tornou-se a 11ª apoiadora institucional da iniciativa, em ação conjunta com a CGU. Essa adesão reafirma a disposição da associação em mobilizar o setor privado para fortalecer um ambiente de negócios mais ético, justo e competitivo.