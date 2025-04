Quer ensinar educação financeira para seus filhos? Conheça como funciona o aplicativo Mozper

O Mozper chegou ao Brasil para ajudar as famílias brasileiras a trazerem o assunto de educação financeira para dentro de suas casas e fortalecer o debate para crianças e adolescentes sobre o real valor que o dinheiro possui. Por meio da sua proposta de atuação, que consiste em um cartão e uma plataforma de gestão e educação financeira em forma de aplicativo, o Mozper pode servir como um apoio nestes ensinamentos.

Segundo pesquisa realizada pelo Mozper, 85% das crianças e adolescentes gastam algum valor da mesada em compras online. O número demonstra a importância de trazer o diálogo de educação financeira com os filhos e apresentar o real valor que o dinheiro possui.

Por ser uma novidade no mercado, muita gente ainda tem dúvida de como funciona a plataforma, de como ela ajuda as famílias na jornada da educação financeira, dentre outros detalhes. Confira na lista abaixo.

O que é o Mozper?

Mozper é uma plataforma financeira gerida pelos pais, mas pensada para famílias, que funciona por meio de um aplicativo e de um cartão. Os pais adicionam dinheiro no cartão de seus filhos, para que eles recebam o dinheiro imediatamente e possam usá-lo de acordo com as regras de categorias de gastos criadas por eles. Tudo é gerenciado pelo aplicativo que funciona em dois modos: pais e filhos.

Desta forma, o Mozper ajuda os pais e tutores a ensinar crianças e adolescentes a administrar o dinheiro e serem responsáveis em termos financeiros em um mundo onde o dinheiro tende a desaparecer.



Quais os recursos que o Mozper tem?

Por meio da plataforma os pais conseguem escolher onde as crianças podem gastar seu dinheiro, definindo limites de gastos através de regras personalizadas por categorias como entretenimento, alimentação, saques etc. Além disso, através da criação de tarefas semanais, os responsáveis podem recompensar seus filhos por completá-las.

O aplicativo também permite transferências programadas entre contas Mozper de pais e filhos, sendo uma maneira de automatizar o pagamento de ‘mesadas’. Os pais depositam os valores nas contas Mozper por meio de TED ou PIX e, em seguida, alocam a mesada para seus filhos usando as diferentes categorias de gastos. O Mozper possibilita o controle das despesas dos filhos e conta com envio de notificações em tempo real quando uma transação é realizada, ajudando no monitoramento de saldos disponíveis a todo momento.

Quem abre uma conta Mozper tem direito a um cartão virtual e a um cartão físico de bandeira Visa que é enviado para a casa da pessoa. Ambos são geridos pelos pais e/ou responsáveis, podendo ser ativados e desativados a qualquer momento. Habilitado com tecnologia NFC (Near Field Communication), o cartão permite pagamentos por aproximação, em estabelecimentos comerciais físicos, oferecendo praticidade, comodidade e segurança no momento da compra.

Como posso criar uma conta no Mozper?

Para criar uma conta é necessário realizar o download do aplicativo Mozper na loja App Store ou Play Store. Ao instalar o aplicativo é necessário que o responsável se cadastre utilizando a opção de “Sou pai/mãe”. Ao registrar os filhos no aplicativo é possível solicitar o cartão, que chega no endereço registrado, sem a necessidade de colocar informações privadas de seus filhos. Novas contas criadas possuem gratuidade de 30 dias para utilizar todos os recursos do Mozper.

Quem pode usar?

O uso do cartão é voltado para crianças e adolescentes. Todo o processo de abertura de conta e preenchimento de dados dos filhos é feito diretamente com os pais. Outra pesquisa realizada pelo Mozper apresenta que 90% dos entrevistados afirmam conversar com os filhos sobre educação financeira, existindo uma mudança geracional. Se antigamente o assunto não era presente, hoje essa comunicação é essencial em famílias mais novas.

Sobre o Mozper

