Rede Ancora aposta na plataforma SWPaaS para escalar eficiência comercial

A Rede Ancora, uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil e pioneira no modelo exclusivo de franquias no setor, acaba de implementar a plataforma de EDI SWPaaS, desenvolvida pela Sawluz, como parte de sua estratégia de transformação digital. A iniciativa marca um avanço significativo na automação dos processos comerciais da empresa, que hoje movimenta cerca de 14 mil pedidos mensais por meio da nova solução.

Com presença em 18 estados e no Distrito Federal, a Rede Ancora opera exclusivamente por meio de franqueados e conta com 12 Centros de Distribuição regionalizados — as Franqueadas Máster — que abastecem mais de 900 lojas em mais de 400 municípios. A empresa atende os segmentos de Linha Leve e Linha Pesada e Agrícola, oferecendo um catálogo com mais de 290 mil itens e parcerias com mais de 150 indústrias, incluindo líderes como Magneti Marelli, Grupo ZF e Frasle Mobility.

Além da robusta infraestrutura física, a Rede Ancora também oferece um Portal de Compras online, acessível 24 horas por dia, sete dias por semana. A plataforma digital permite que os franqueados consultem o catálogo completo, realizem pedidos com agilidade e acompanhem a disponibilidade de estoque em tempo real — tudo isso com integração direta aos sistemas de gestão da empresa.

Transformação digital para escalar eficiência

A adoção da plataforma SWPaaS tem como objetivo principal eliminar o trabalho manual na comunicação com fornecedores, garantindo maior segurança, rastreabilidade e agilidade na troca de informações. “A Rede Ancora optou pela SWPaaS para otimizar custos e eliminar o trabalho manual. Cerca de 90% dos nossos fornecedores trabalham com EDI. Com a automatização do envio de pedidos, os analistas ganharam tempo valioso para focar em tarefas mais estratégicas, enquanto a plataforma garantiu maior segurança e estabilidade na entrega dos dados. A conexão eficiente com todos os nossos fornecedores e a agilidade operacional, aliadas à estabilidade oferecida, foram diferenciais cruciais para essa decisão”, afirma Edna Costa, Coordenadora Comercial da Rede Ancora.

Os pilares e os diferenciais da SWPaaS

A SWPaaS é uma plataforma escalonável, hospedada na nuvem AWS, que oferece recursos como WEB EDI para gestão do supply chain, autonomia na administração de usuários e parceiros comerciais, portal de rastreabilidade de arquivos trafegados e suporte multilíngue (português, espanhol e inglês). “Além disso, a SWPaaS se destaca por sua escalabilidade, ou seja, ela pode ser facilmente ajustada e customizada para atender às necessidades específicas de cada operação comercial. Essa flexibilidade permite que as empresas tenham uma solução totalmente adaptada e personalizada para seus processos. Uma plataforma de EDI deve fazer parte das estratégias de transformação digital e a nossa pode ser integrada a qualquer sistema ERP”, destaca Werter Padilha, CEO da Sawluz.

Com 820 colaboradores e uma operação robusta, a Rede Ancora reforça seu compromisso com a inovação, a excelência logística e a digitalização de processos, consolidando-se como referência no setor de autopeças e na adoção de tecnologias que impulsionam o futuro do varejo automotivo brasileiro.