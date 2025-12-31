Eletronet adota agente de IA para modernizar RH e sustentar expansão acelerada da operação

A Eletronet, referência nacional em Telecom e TI, deu mais um passo em sua estratégia de transformação digital ao adotar a SophIA, agente de Inteligência Artificial desenvolvida pela StarMind para automatizar etapas do recrutamento e seleção. A iniciativa marca o início de uma modernização ampla das práticas de RH, alinhada ao momento de crescimento acelerado da companhia e à necessidade de estruturas mais ágeis para atrair profissionais qualificados.

A ferramenta utiliza recursos avançados de processamento de linguagem natural, machine learning, análise de comportamento e avaliação semântica para conduzir entrevistas personalizadas, aplicar testes e gerar relatórios estruturados. Na prática, a IA organiza e automatiza todas as etapas preliminares dos processos seletivos, liberando o time de RH para se concentrar nas fases decisivas da contratação. Os primeiros pilotos já estão em execução.

“A adoção de IA em atividades de RH marca o início de uma nova trajetória da companhia, que está em fase de expansão acelerada, o que demanda fluxos mais estruturados e integrados para acompanhar esse ritmo”, explica Rogério Garchet, CEO da Eletronet. Segundo ele, a transformação digital tem nas pessoas seu ponto de partida. “Prevemos ampliar nosso quadro de colaboradores em 2026 e acreditamos que a tecnologia será um importante alicerce para isso. O uso da IA é um passo natural e estratégico, que reforça nosso compromisso com a atração de profissionais alinhados ao futuro que estamos construindo”, afirma.

IA aplicada ao processo seletivo: como funciona

O RH configura na plataforma os requisitos da vaga — competências técnicas, habilidades comportamentais, experiência, certificações e idiomas. A partir disso, os candidatos podem iniciar, em voz ou texto, uma entrevista imediata com a SophIA. As perguntas são formuladas em tempo real e se adaptam ao conteúdo das respostas, aprofundando temas relevantes para cada posição.

Durante a interação, a agente de IA registra informações, identifica padrões, avalia coerência, clareza e pertinência, além de acionar testes comportamentais quando necessário. Em seguida, toda a análise é cruzada com o currículo do candidato, verificando consistência e grau de alinhamento com os requisitos definidos.

Os resultados são apresentados em um painel detalhado, com pontos fortes, pontos de atenção e um score geral. O sistema também ordena os perfis por ranking, facilitando que o recrutador identifique rapidamente os candidatos mais aderentes e avance para as entrevistas com gestores.

Governança e LGPD no centro da arquitetura

A StarMind destaca que a plataforma foi construída para operar dentro de padrões rigorosos de segurança e conformidade regulatória.

“Seguimos padrões elevados de segurança e armazenamento de dados. Todas as informações tratadas pela plataforma de IA seguem as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com acompanhamento jurídico e de governança da própria Eletronet, além de revisões humanas periódicas para evitar vieses e garantir alinhamento ético”, afirma Leandro Ockner, Diretor Executivo da StarMind. Ele reforça que os critérios definidos pelo RH garantem “consistência, imparcialidade e respeito às diretrizes internas”.

RH mais estratégico e menos operacional

Para a Eletronet, a adoção da SophIA é parte de uma agenda maior de inovação e de fortalecimento de uma cultura orientada a dados.

“Esperamos que a IA reduza significativamente o tempo de resposta às áreas solicitantes e as tarefas manuais do RH, aumentando a produtividade das equipes e a satisfação dos colaboradores com a organização dos processos seletivos. Temos planos de expandir o uso da IA para capacitação, avaliações contínuas e automações de outros fluxos internos, ampliando a eficiência operacional e fornecendo ainda mais suporte estratégico à liderança. Acreditamos que essa evolução trará impactos diretos na experiência dos times e na qualidade das entregas do RH”, afirma Claudia Gusukuma, Gerente de Gente e Gestão da Eletronet.

Com a iniciativa, a companhia se posiciona entre as empresas brasileiras que começam a incorporar IA generativa e agentes autônomos para modernizar processos internos e sustentar operações em expansão, reforçando competitividade em um mercado de tecnologia em rápida transformação.