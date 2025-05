Segurança digital: entenda a importância da proteção antivírus em roteadores

Em geral, quando pensamos em vírus ou softwares maliciosos, costumamos associá-los apenas a dispositivos como notebooks, smartphones e PCs. No entanto, é preciso ter em mente que, em tese, qualquer sistema computacional está sujeito a esse tipo de ameaça, podendo ser adulterado ou hospedar programas estranhos, instalados com fins danosos. Assim, os roteadores não são exceção.

Conforme explica Fabio Appel, Coordenador de Produtos da TP-Link no Brasil, o roteador é o encarregado de atribuir um endereço lógico (IP) aos aparelhos conectados à rede, e são as configurações dele que decidem o tráfego que cada dispositivo envia e recebe. Em outras palavras, o roteador funciona como uma espécie de “porta de entrada”, por onde passam todas as nossas comunicações: “Ele é o aparelho responsável pelo gerenciamento das conexões de diversos dispositivos com a internet. E é justamente por isso que uma eventual invasão representaria um sério risco para todos aqueles que o utilizam para acessar uma determinada rede”, afirma.

Ainda segundo Appel, em geral, o intuito dos ataques a roteadores gira em torno do roubo de informações confidenciais do usuário, como senhas e dados bancários: “Para alcançar o objetivo de acessar essas informações, os hackers adotam várias técnicas de ataque diferentes. Uma delas é alterar o endereço DNS (em inglês, Domain Name System) do roteador, fazendo com que, ao digitar o endereço de um site — como o do seu banco, por exemplo –, o usuário seja conduzido a um domínio fraudulento”.

Outras ameaças comuns se dão através de anúncios maliciosos, redirecionamentos de pesquisas e tentativas de download de programas indesejados, que procuram se aproveitar de usuários desprevenidos. “Em casos mais graves, as invasões podem chegar a interromper o acesso à internet, ou até mesmo corromper o sistema operacional do roteador”, alerta o especialista.

Em resposta a esse cenário, no qual a segurança efetiva da rede já deixou de ser algo opcional, a TP-Link, empresa líder global em conectividade, oferece aos seus clientes o kit de recursos integrados do TP-Link HomeShield, com ferramentas pensadas para ajudar o usuário a criar e gerenciar uma rede personalizada e segura, capaz de atender toda a família, seja protegendo dados confidenciais ou limitando o acesso de crianças e convidados.

Entre as funcionalidades do kit, está um antivírus adaptável, que fornece filtragem de conteúdos maliciosos, prevenção contra intrusões e quarentena para dispositivos infectados. Além disso, um banco de dados ativo protege todos os aparelhos conectados contra ameaças externas.

De acordo com Fabio Appel: “Em nossas casas, todos os dispositivos acessam a internet através de um roteador. Isso inclui produtos que normalmente não têm sua própria proteção contra ameaças cibernéticas. Pensando nisso, o HomeShield fornece proteção antivírus para roteadores e, assim, também mantém seguros todos os demais dispositivos conectados”.

Quando novos sites maliciosos são lançados, o kit de recursos da marca os bloqueia, impedindo automaticamente o acesso. Além disso, o recurso de prevenção contra intrusos identifica e bloqueia ameaças em potencial e corrige vulnerabilidades na rede, protegendo os dispositivos Wi-Fi de novas ameaças diariamente.

Outro diferencial garantido pelo sistema HomeShield é que os dispositivos infectados detectados na rede do usuário são colocados automaticamente em quarentena, mantendo informações pessoais seguras e impedindo a propagação de vírus para outros dispositivos. O scanner de rede doméstica também contribui para detectar ameaças em tempo real e alertar o cliente o mais rápido possível sobre potenciais problemas de segurança.

Proteção IoT em tempo real

Assim que novos dispositivos inteligentes (IoT) se conectam à rede, o TP-Link HomeShield os identifica e passa a monitorar seu desempenho de segurança. Por meio de um firewall, o HomeShield bloqueia acessos não autorizados, criptografa seus dados e protege os dispositivos conectados contra ameaças e ataques cibernéticos.

Controle de pais

Para além da proteção antivírus, o TP-Link HomeShield também oferece a funcionalidade de controle de pais, ideal para usuários que desejam bloquear conteúdo inapropriado, definir limites diários para o tempo gasto online, pausar a internet e também verificar quais sites estão sendo acessados pelos filhos. Tudo isso pode ser gerenciado via aplicativo, de maneira conveniente, simples e intuitiva.

Além disso, é possível criar perfis de usuários dedicados para cada membro da família, definindo limites de tempo personalizados por idade e prazos on-line, inclusive estendendo-os a dispositivos individuais, utilizados por diferentes pessoas.

Relatórios detalhados

O TP-Link HomeShield emite relatórios detalhados para ajudar o usuário a obter uma compreensão mais completa da sua rede Wi-Fi doméstica, bem como de cada dispositivo conectado a ela. Com isso, é possível analisar o comportamento on-line de toda a casa, tendo uma ideia clara de quanto tempo cada membro da família passa na internet, além de receber dicas para um melhor aproveitamento da navegação.

Graças à análise do histórico do navegador, o cliente também pode consultar quais sites seus familiares visitaram e quais endereços maliciosos foram bloqueados pelo HomeShield. O kit de recursos ainda fornece estatísticas de segurança de rede, permitindo consultas aos resultados das verificações e prevenções contra ameaças e ataques cibernéticos, além de permitir o monitoramento dos dispositivos recém-conectados e de seus respectivos desempenhos de segurança.

Qualidade de Serviço (QoS)

Outro diferencial é o recurso de Qualidade de Serviço (QoS) personalizável, que permite ao usuário escolher os dispositivos ou atividades que deseja priorizar em sua rede. Com apenas alguns toques e comandos simples, o cliente pode otimizar o uso da rede, atribuindo largura de banda aos aparelhos e serviços mais utilizados e dando a preferência para streamings, jogos, navegação ou videochamadas na fila para Wi-Fi ou Ethernet.

“Esse e todos os demais recursos de configurações de rede personalizadas do HomeShield podem ser gerenciados por meio dos aplicativos dedicados Deco ou Tether, ou através da própria interface do navegador”, finaliza o especialista da TP-Link.