EXAME e Ibmec ampliam parceria e lançam curso de pós-graduação focado no Metaverso

A EXAME – maior canal de economia, negócios, finanças e carreira do país – por meio do seu braço de educação, a Exame Academy, amplia sua parceria com o Ibmec, uma das principais e mais tradicionais escolas de negócios do país, lançando um novo curso de ensino superior: o Master em Digital Manager e Metaverso. Única em sua proposta, a pós-graduação capacita seus alunos para atuar em uma área com alta demanda de profissionais atualmente e que pode oferecer até R$ 30 mil de salário e já conta com mais de 200 inscritos para a primeira turma.

O objetivo da parceria é unir as expertises das duas instituições de ensino para a formação de profissionais de sucesso e com o objetivo de contribuir para as carreiras do futuro. “O sucesso do Master em Digital Manager e Metaverso atesta que o Ibmec é o parceiro certo para consolidar o objetivo da EXAME Academy de formar profissionais de sucesso e, com certeza, esta será uma parceria longeva”, afirma Renato Mimica, co-CEO da EXAME.

Trabalhar academicamente um tema tão inovador como o metaverso é um diferencial do curso. ”Queríamos sair na frente para democratizar a compreensão do metaverso e suas ilimitadas possibilidades profissionais. Com isto, estruturamos um programa robusto em parceria objetivando romper a visão simplista de uma mera experiência virtual imersiva em detrimento de uma visão ampla que pudesse trazer à tona as oportunidades que esta nova realidade paralela complexa tem a oferecer”, completa Sergio Frank Carvalho, diretor de Pós-graduação e Novos Negócios do Ibmec.

Master em Digital Manager e Metaverso

Ministrado pelos renomados professores do Ibmec e por especialistas da Exame, entre eles, Felipe Dantas, expert em criptomoedas, o curso oferece mais de 90 horas de atividades complementares, sendo 60 horas voltadas a palestras e conteúdos aplicados no mercado e mais 30 horas para o desenvolvimento de um MVP (produto mínimo viável) com possibilidade, dos melhores trabalhos serem submetidos a uma banca de investidores.

Os conteúdos são divididos em quatro módulos: Strategic Agile, Realidade Virtual e Metaverso, Modelagem de Produtos Digitais e Cripto Assets e aborda temas como mindset Ágil, tecnologias disruptivas e da informação, LGPD, gestão de riscos, data mining e big data, business intelligence & data visualization, analytics & UX, além de blockchain, NFTs, Web3.0, mercados descentralizados, OTC e P2P.

Ampliação de parceria

No ano passado, as duas empresas formaram uma parceria de sucesso com o ranking Melhores e Maiores 2021, que revelou as 20 melhores e maiores empresas do país por meio de metodologia única provida pelo Ibmec.