O impacto da tecnologia na capacitação dos desenvolvedores

Artigo por Wesley Willians, CEO e fundador da Full Cycle

Num piscar de olhos, o mundo muda. Novas tecnologias surgem, velhas práticas se tornam obsoletas, e a corrida para se manter numa posição de relevância no mercado corporativo segue acirrada em praticamente todas as áreas de atuação. Diante de um contexto cada vez mais digitalizado, uma das demandas que mais cresce é a de desenvolvedores de software competentes e atualizados. Porém, curiosamente, à medida que o desenvolvimento da tecnologia torna as exigências mais drásticas, muitas vezes ela é a grande responsável por conseguir suprir suas próprias carências.

Imagine um mundo onde qualquer pessoa com uma conexão à internet pode transformar-se em um desenvolvedor de software qualificado. Pois então, e se eu te dissesse que este não é um cenário distante ou uma promessa futura, mas sim a realidade atual? Atualmente, a forma como os desenvolvedores são treinados e aprimorados está mudando drasticamente, tornando o aprendizado mais acessível, rápido e eficiente do que jamais foi visto. O acesso a um vasto universo de conhecimentos, antes guardado a sete chaves, hoje se dá em poucos cliques, abrindo novas portas para aspirantes e profissionais da área.

Para perceber o contraste, nada melhor do que avaliarmos como era o passado não tão distante. Quando iniciei minha jornada na área de tecnologia, os desafios eram enormes. O acesso a materiais didáticos era limitado, os poucos livros disponíveis vinham em inglês, eram caros e demoravam meses para chegar. A existência de cursos ou escolas especializadas era praticamente nula, tornando o processo de aprendizado algo individualizado e quase exclusivo para quem conseguisse criar uma metodologia própria eficiente.

O cenário atual, porém, é radicalmente diferente. Hoje, os desenvolvedores ou interessados na área têm à disposição uma infinidade de recursos para conseguir o conhecimento. Livros traduzidos para o português se tornaram acessíveis, os cursos online conseguem passar de forma detalhada por diversas camadas de conhecimento, além de uma enorme gama de fontes de aprendizado que estão disponíveis gratuitamente na internet, a poucos cliques de distância.

A democratização do acesso à informação tem acelerado significativamente o processo para qualquer pessoa se tornar um desenvolvedor. A variedade de conteúdo disponível atende a todos os gostos e estilos de aprendizagem: seja por vídeo, áudio, desafio de código, livro ou blogs.

No entanto, por mais contraditório que pareça, o maior desafio hoje em dia enfrentado pelos interessados na área é justamente o excesso de informação. Isso porque a vasta diversidades de tecnologias e possibilidades de aprendizado tendem a ser esmagadoras. A busca incessante e dispersa por informações, sem uma metodologia clara, pode ser extremamente desgastante e, muitas vezes, contraproducente.

No passado, quando não tínhamos uma grande quantidade de recursos, a grande pergunta a ser respondida era: o que aprender? Hoje, diante de um contexto onde somos facilmente bombardeados por conteúdos, independente de quando e onde estivermos, o questionamento passou a ser: qual caminho seguir?

Diante da minha experiência na área da educação em tecnologia, acredito que a melhor forma de aprendizado é a definição de uma trilha de ensino clara e sólida. Uma boa dica, neste sentido, pode ser a priorização por tecnologias já consolidadas no mercado, por exemplo, em que o conteúdo assimilado será utilizado com frequência durante a carreira, e, muitas vezes, poderá servir como base para conhecimentos futuros. Além disso, a procura por cursos e instituições especializadas pode contribuir para o desenvolvimento do profissional, uma vez que tais estruturas tendem a utilizar metodologias claras de preparação, que ajudam a direcionar o aluno a se desenvolver de forma mais eficaz.

Outro ponto de destaque está no célere desenvolvimento da inteligência artificial (IA) que está reformulando a maneira com que lidamos com o conhecimento em todas as áreas humanas, incluindo fortemente o desenvolvimento de software. Hoje, além de contribuir para o próprio processo de execução dos programadores, a ferramenta já oferece suporte em tempo real aos profissionais, funcionando como um verdadeiro tutor disponível 24 horas por dia.

A grande verdade é que a somatória de todas as ferramentas e possibilidades cria um cenário empolgante para os desenvolvedores. As oportunidades são vastas e as possibilidades para aprender e aprimorar habilidades estão mais acessíveis do que nunca.

A tecnologia por si só ampliou o acesso à informação e foi fundamental para transformar a natureza da aprendizagem. Para aqueles dispostos a se adaptar e aproveitar as novas ferramentas e recursos, as possibilidades são praticamente ilimitadas. Preparar-se adequadamente para o mundo em constante transformação é essencial, e a tecnologia está aqui para nos capacitar a fazer justamente isso. Até porque, não podemos esquecer que num piscar de olhos, o mundo muda.