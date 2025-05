Como a IA está redefinindo a experiência de ver TV

Artigo pro Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina

Desde seus primórdios, o televisor tem ocupado um lugar central em nossos lares, mas a forma como interagimos com esse dispositivo evoluiu consideravelmente. Antes, era necessário levantar-se para mudar de canal ou ajustar as antenas (os mais velhos vão lembrar dessa época sem nenhuma saudade). Hoje, a inteligência artificial (IA) está transformando a televisão em uma experiência muito mais interativa e imersiva.

A IA está redefinindo a forma como operamos e experimentamos nosso ambiente, e a indústria de consumo não é exceção. A inteligência artificial é fundamental na inovação de produtos e serviços, permitindo soluções que antes eram impensáveis. Entre essas soluções destacam-se as Smart TVs, dispositivos dos quais os usuários de hoje esperam experiências cada vez mais personalizadas, que se ajustem às suas necessidades individuais, considerando fatores como preferências pessoais, idade e contexto cultural, como aponta o estudo “Perspectivas sobre o design, desafios e avaliação das interfaces de usuário de televisores inteligentes“.

Os chips para as TVs inteligentes são projetados para transformar radicalmente a visualização de conteúdo. Não só ajustam a resolução automaticamente, como também analisam e otimizam cada cena em tempo real. Realizam ajustes na saturação de cor, brilho e nitidez, adaptando-se meticulosamente às características do conteúdo e às condições de iluminação do ambiente.

Essa abordagem inovadora se estende à capacidade de adaptar todo tipo de conteúdo à resolução nativa da tela, desde transmissões ao vivo até filmes armazenados em discos. Por meio de um sofisticado reconhecimento de cenas e uma análise de dados quadro a quadro, melhoramos a qualidade de imagem de maneira contínua. Esses avanços não só aprimoram o que vemos, mas também transformam a interação do usuário com a tecnologia, tornando-a mais intuitiva, adaptável às suas necessidades e conectando-o através da tela.

As pessoas também têm grandes expectativas quanto à frequência de atualização de suas Smart TVs, esperando que sejam ultrarrápidas e potentes. Para conseguir esse tipo de funcionalidades, os chipsets para televisores desempenham um papel fundamental. De acordo com um estudo realizado pela consultoria Allied Market Research, espera-se que, até o ano 2031, o mercado de chips projetados para aplicações de inteligência artificial atinja um impressionante volume de faturamento de mais de US$ 383,7 bilhões.

Essa previsão ressalta a crescente importância e a integração acelerada da IA em diversas tecnologias e aplicações, incluindo os avançados sistemas que potencializam os televisores inteligentes de última geração.

A interação por voz representa outro avanço significativo na era dos televisores impulsionados por inteligência artificial. Graças ao processamento de linguagem natural (PLN), uma faceta avançada da IA, os televisores são agora capazes de compreender e responder a instruções verbais. Essa funcionalidade abre portas para experiências de usuário profundamente enriquecidas, permitindo interagir com o televisor por meio de comandos de voz para executar diversas ações. Os usuários podem, por exemplo, solicitar a busca de conteúdo específico, ajustar o volume ou mudar de canal apenas falando.

Esse tipo de alternativa é especialmente importante para pessoas com mobilidade reduzida, oferecendo-lhes uma maneira mais acessível e confortável de controlar seu ambiente de entretenimento e transformando a TV em um aliado e um centro de controle do lar.

No entanto, apesar dos avanços alcançados, os desenvolvedores de interfaces que incorporam IA, ainda enfrentam desafios, entre eles o design com foco em minimizar a curva de aprendizado e a adaptação por parte dos usuários.

A tendência clara é para televisores que não só entendam nossos comandos, mas também antecipem nossas necessidades e se adaptem às nossas vidas de maneira inteligente e atenciosa. Os fabricantes que conseguirem dominar essa combinação de personalização, simplicidade e antecipação liderarão o mercado na próxima década.

No campo dos televisores inteligentes com IA, um dos aspectos mais destacados é a evolução e acessibilidade do hardware necessário para seu funcionamento. Um artigo de 2022 intitulado “IA na televisão: adoção acelerada” já previa que a tecnologia de inteligência artificial avançava a passos largos, e com isso, o custo dos chips e processadores especializados diminuiria significativamente.

Essa tendência não só torna a tecnologia mais acessível para fabricantes e consumidores, mas também promete uma integração mais profunda e eficiente da IA nos dispositivos de entretenimento doméstico.

A integração da inteligência artificial nos televisores representa uma oportunidade significativa para criação de valor, melhorar a eficiência operacional e oferecer experiências personalizadas e avançadas aos usuários. No entanto, é vital fazer isso de maneira estratégica e responsável, garantindo que os benefícios da IA estejam alinhados com as necessidades do negócio e, acima de tudo, com as expectativas dos consumidores.